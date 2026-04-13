در نشست مشترک مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل مطرح شد:
فولاد مبارکه بهدنبال پایداری تأمین مواد اولیه در صنایع پاییندست
در شرایطی که زنجیره فولاد با چالشهای تأمین و حفظ تولید روبهروست، نشست مشترک گروه فولاد مبارکه و هیأتمدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل با حضور سعید زرندی برگزار شد. مدیرعامل فولاد مبارکه در این نشست با تأکید بر نگاه واقعبینانه به ظرفیتهای تولید، هدف اصلی این مجموعه را تنظیم بازار، حمایت از اشتغال و پایداری فعالیت واحدهای پاییندست فولاد در عبور از شرایط دشوار فعلی عنوان کرد.
سعید زرندی در این نشست با تشریح وضعیت فعلی تأمین و تولید در زنجیره فولاد اظهار کرد: در شرایط کنونی باید واقعبینانه به ظرفیتهای تولید نگاه کرد و از ظرفیت های موجود در جهت عبور از چالشهای فعلی استفاده کرد؛ یکی از این چالشها حفظ اشتغال در واحد های تولیدی است که دغدغه جدی ماست.