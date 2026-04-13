در نشست مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ نوردکار کشور عنوان شد:

در شرایطی که صنعت فولاد با محدودیت‌های انرژی و چالش‌های بازار روبه‌روست، نشست هم‌اندیشی شرکت فولاد مبارکه و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ نوردکار کشور با حضور سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه برگزار شد تا آخرین وضعیت تأمین مواد اولیه و راهکارهای مدیریت بازار فولاد بررسی شود. زرندی در این نشست با اشاره به فشارهای اخیر بر زیرساخت‌های صنعتی کشور و حملات صورت‌گرفته علیه فولاد مبارکه، بر ضرورت همفکری فعالان زنجیره فولاد برای عبور از شرایط فعلی تأکید کرد.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه؛ نشست هم‌اندیشی شرکت فولاد مبارکه و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ نوردکار کشور با حضور سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه برگزار شد و آخرین وضعیت تأمین مواد اولیه و راهکارهای مدیریت بازار فولاد در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

سعید زرندی در این نشست با اشاره به شرایط خاص صنعت فولاد در ماه‌های اخیر، بر ضرورت همفکری و همکاری فعالان این حوزه برای عبور از چالش‌های موجود در تنظیم بازار تأکید کرد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه برخی زیرساخت‌های صنعتی کشور تصریح کرد: در دو مقطع زمانی مجموعه فولاد مبارکه هدف حملات دشمنان قرار گرفت و از آنجا که صنعت فولاد از پایه‌های مهم اقتصاد ملی محسوب می‌شود، طبیعی است برای ضربه زدن به اقتصاد کشور، چنین صنعتی در کانون توجه قرار گیرد.

زرندی در ادامه به عملکرد فولاد مبارکه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های جدی در تأمین آب، برق و گاز، عملکرد تولیدی گروه فولاد مبارکه قابل توجه بوده و این مجموعه توانسته بالاترین میزان تولید در ۳۳ سال وهمچنین‌ رکورد بالاترین میزان صادرات در همه ادوار گذشته را ثبت کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تلاش مستمر کارکنان و مدیریت بهره‌ور در شرایط دشوار کشور است.

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
