سعید زرندی در این نشست با اشاره به شرایط خاص صنعت فولاد در ماه‌های اخیر، بر ضرورت همفکری و همکاری فعالان این حوزه برای عبور از چالش‌های موجود در تنظیم بازار تأکید کرد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه برخی زیرساخت‌های صنعتی کشور تصریح کرد: در دو مقطع زمانی مجموعه فولاد مبارکه هدف حملات دشمنان قرار گرفت و از آنجا که صنعت فولاد از پایه‌های مهم اقتصاد ملی محسوب می‌شود، طبیعی است برای ضربه زدن به اقتصاد کشور، چنین صنعتی در کانون توجه قرار گیرد.

زرندی در ادامه به عملکرد فولاد مبارکه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های جدی در تأمین آب، برق و گاز، عملکرد تولیدی گروه فولاد مبارکه قابل توجه بوده و این مجموعه توانسته بالاترین میزان تولید در ۳۳ سال وهمچنین‌ رکورد بالاترین میزان صادرات در همه ادوار گذشته را ثبت کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تلاش مستمر کارکنان و مدیریت بهره‌ور در شرایط دشوار کشور است.