خدمات غیرحضوری بانک ایران زمین؛ از افتتاح حساب تا سفارش کارت هدیه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ فراز بانک اپلیکیشن جدید بانکی است که با ارائه سرویس افتتاح حساب و احراز هویت آنلاین برای کاربران در کمتر از ۵ دقیقه، امکان دسترسی سریع و آسان به خدمات بانکی را برای آنها فراهم کرده است.

نکته قابل توجه در این اپلیکیشن چیدمان منوها در بخش مدیریت خدمات بانکی من، توسط کاربر است. مشتریان می توانند با توجه به سلیقه خود ویجت های های مورد علاقه و پرکاربرد خود را انتخاب کنند و در منوی خود قرار دهند.

از دیگر مزایای فراز بانک امنیت بالای آن است که با استفاده از فناوری های رمزنگاری و احراز هویت مطمئن، از هرگونه سودجویی و کلاهبرداری جلوگیری کرده و کاربران می توانند در امنیت کامل و به آسانی حساب و تراکنش های خود را مدیریت کنند.

ثبت و استعلام چک، ارائه خدمات بانکی در شعبه هیبرید، فعالسازی کارت، مسدودسازی و رفع مسدودی بخشی از سپرده، درخواست کارت المثنی و کارت هدیه و پرداخت قبوض از دیگر خدمات فرازبانک است که این اپلیکیشن کاربردی را از سایر رقبا متمایز می کند.

