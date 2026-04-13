به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مرکز ارتباط با مشتریان این بانک (فراد) با شماره 8525 -021 ازجمله مسیرهای ارتباط مستقیم و آسان بین بانک و مشتریان و پیگیری موارد مطرح شده و ارائه مشاوره‌های لازم به آنان است.

کارشناسان این مرکز همه‌روزه تا ساعت 24:000 آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و ارائه راهنمایی‌های لازم هستند. این درحالی است که صندوق صوتی، پیام کوتاه (50002210)، پست الکترونیک و ... مرکز به صورت 724 بستر دریافت امن پیام‌‌های مخاطبان و انتقال به کارشناسان مربوطه را فراهم می‌کنند.

عموم هم‌وطنان و مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا همراه، با کارشناسان این مرکز تماس گرفته و سوالات و مسائل خود را مطرح کنند.‌ ثبت و پیگیری درخواست‌ها و مشکلات مشتریان بدون نیاز به مراجعه و کاملا غیرحضوری از طریق این مرکز قابل انجام است.

شبکه‌های اجتماعی بانک رفاه کارگران از دیگر مسیرهای این بانک به منظور اطلاع‌رسانی اخبار طرح‌ها، خدمات، محصولات و اقدامات است. در حال حاضر جدیدترین اخبار بانک از طریق شبکه‌های اجتماعی داخلی شامل بله، گپ، سروش‌پلاس، ایتا، آی‌گپ، روبیکا و آپارات در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

سرعت در خبررسانی ازجمله اصول و رویکردهای عملکردی این شبکه‌ها است و در این راستا تمامی خدمات و محصولات بانک و نحوه دسترسی به آنها در اسرع وقت از این طریق اطلاع‌رسانی می‌شود.

همچنین سایت بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی https://www.refah-bank.ir با مجموعه‌ای از خدمات غیرحضوری در دسترس مخاطبان و مشتریان بانک قرار دارد. سامانه‌های شفافیت، رسیدگی به شکایات و نظارت مردمی از جمله لینک‌های سایت مذکور هستند که امکان ثبت و پیگیری غیرحضوری درخواست‌های مردمی را فراهم می‌کند.

در کنار موارد فوق، خدمات و ظرفیت‌های الکترونیک بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر به نحو چشم‌گیری توسعه یافته و به نحو مقتضی پاسخ‌گوی نیازهای مالی و بانکی مشتریان است. سامانه‌های فرارفاه، همراه بانک رفاه، رفاه‌پلاس، سوپراپلیکیشن رفالند، اینترنت بانک، شعبه فیجیتال رفانو، پلتفرم خرید اعتباری وایب و ... ازجمله پلتفرم‌ها و سامانه‌های غیرحضوری بانک محسوب می‌شوند که در این سال‌ها راه‌اندازی یا توسعه یافته‌اند.

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند از طریق این سامانه‌ها مسائل، موضوعات و نیازهای مالی خود را پیگیری و به صورت غیرحضوری نسبت به دریافت خدمات مربوطه اقدام کنند.‌

در حال حاضر ضمن امکان افتتاح حساب و دریافت تسهیلات، همچنین دریافت خدمات نوین بانکی ازجمله خرید اوراق گواهی سپرده خاص، خرید‌های کالابرگی، فکتورینگ و برات الکترونیک و ... با استفاده از ابزارهای الکترونیک بانک امکان‌پذیر است.