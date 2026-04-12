تمدید خودکار کارت‌های عابر بانک رفاه کارگران

در راستای تداوم خدمات‌رسانی مطلوب به مشتریان، کارت‌های مشتریان بانک رفاه کارگران با تاریخ انقضای اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ به صورت خودکار تمدید می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به منظور رفاه حال مشتریان و کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک، کارت‌های پرداخت بانکی مشتریانی که تاریخ انقضای آنها ماه‌های مذکور است، به مدت سه ماه به صورت خودکار تمدید می‌شوند و نیازی به حضور مشتریان در شعب برای دریافت این خدمت نیست.

این دسته از مشتریان می‌توانند با همان کارت منقضی شده نسبت به انجام تراکنش‌های حضوری و یا با همان اطلاعات مندرج بر روی کارت نسبت به انجام تراکنش‌های غیرحضوری اقدام کنند. 

