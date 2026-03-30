پیام مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در پی تجاوز جنگنده‌های آمریکایی–صهیونیستی به شرکت فولاد مبارکه اصفهان

خبر آسیب دیدن شرکت فولاد مبارکه و به شهادت رسیدن و مجروح شدن جمعی از کارکنان شریف این مجموعه در پی تجاوز جنگنده‌های آمریکایی، صهیونیستی، موجب اندوه عمیق در میان فعالان صنعت کشور شد. این حادثه تلخ، قلب خانواده بزرگ صنعت کشور را متأثر ساخت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ورق خودرو چهارمحال بختیاری، متن پیام یه شرح زیر است؛

بسمه‌تعالی

فولاد مبارکه طی سال‌های گذشته نقشی بنیادین در شکل‌گیری و استحکام زنجیره صنعت فولاد کشور ایفا نموده و دستاوردهای آن حاصل تلاش خستگی‌ناپذیر نسل‌هایی از مهندسان،متخصصان و کارگران ایرانی است که با تکیه بر دانش و اراده ملی، پایه‌های یکی از مهم‌ترین صنایع کشور را استوار ساخته‌اند.

بی‌گمان حوادثی از این دست نمی‌تواند عزم و اراده فعالان این صنعت را متزلزل سازد. تجربه نشان داده است که همبستگی، تخصص و روحیه مسئولیت‌پذیری سرمایه های انسانی گروه معظم فولادمبارکه، همواره پشتوانه عبور از دشواری‌ها و استمرار مسیر تولید بوده است.

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده‌ شهید والا مقام و آرزوی بهبودی برای مجروحان این حادثه، مراتب همبستگی و همراهی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری را با گروه بزرگ فولاد مبارکه اعلام می دارم. اطمینان دارم با درایت مدیران و تلاش کارکنان پرتلاش این مجموعه، روند فعالیت و تولید با قوت ادامه خواهد یافت و این صنعت راه پیشرفت خود را استوارتر از گذشته دنبال خواهد کرد.

حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

