بسمه‌تعالی

فولاد مبارکه طی سال‌های گذشته نقشی بنیادین در شکل‌گیری و استحکام زنجیره صنعت فولاد کشور ایفا نموده و دستاوردهای آن حاصل تلاش خستگی‌ناپذیر نسل‌هایی از مهندسان،متخصصان و کارگران ایرانی است که با تکیه بر دانش و اراده ملی، پایه‌های یکی از مهم‌ترین صنایع کشور را استوار ساخته‌اند.

بی‌گمان حوادثی از این دست نمی‌تواند عزم و اراده فعالان این صنعت را متزلزل سازد. تجربه نشان داده است که همبستگی، تخصص و روحیه مسئولیت‌پذیری سرمایه های انسانی گروه معظم فولادمبارکه، همواره پشتوانه عبور از دشواری‌ها و استمرار مسیر تولید بوده است.

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده‌ شهید والا مقام و آرزوی بهبودی برای مجروحان این حادثه، مراتب همبستگی و همراهی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری را با گروه بزرگ فولاد مبارکه اعلام می دارم. اطمینان دارم با درایت مدیران و تلاش کارکنان پرتلاش این مجموعه، روند فعالیت و تولید با قوت ادامه خواهد یافت و این صنعت راه پیشرفت خود را استوارتر از گذشته دنبال خواهد کرد.

حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری