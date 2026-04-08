معرفی شعب کشیک بانک تجارت در روز پنجشنبه 20فروردینماه
بانک تجارت فهرست شعب کشیک خود در استان تهران و البرز را برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان در روز پنجشنبه 20 فروردینماه اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، حسب اطلاعیه استانداری تهران و ابلاغ شورای هماهنگی بانکها و با هدف ارائه خدمت به مشتریان، شعب این بانک در روز پنجشنبه 20 فروردین ۱۴۰۵ بهصورت کشیک فعالیت خواهند داشت.
بر این اساس، شعب کشیک بانک تجارت در این روز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ آماده ارائه خدمات بانکی مورد نیاز به مشتریان هستند.
نحوه فعالیت شعب بانک تجارت در سایر استانها بنا به تصمیم استانداریهای متبوع است.
کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان بانک تجارت نیز از طریق شماره ۱۵۵۴ آماده پاسخگویی به پرسشها و ارائه راهنماییهای لازم به مشتریان هستند.
لیست شعب کشیک در ذیل خبر آمده است.
