به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، بانک تجارت با درک عمیق از اهمیت تشکیل خانواده و جوانی جمعیت، مسیر دستیابی به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را برای جوانان ایرانی هموار کرده و با استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال، فرآیند ثبت‌نام تا دریافت تسهیلات را به‌صورت غیرحضوری تسهیل نموده تا نویدبخش شروعی پرامید و مطمئن‌تر برای آینده سازان ایران عزیز در مسیر ساختن فردایی روشن باشد.‌

این بانک با بهره‌گیری از ابزارهای نوین و تاکید بر پایداری سیستم‌ها، همواره در تلاش است تا تجربه‌ای امن و راحت را در ارایه خدمات برای مشتریان و عموم هموطنان رقم بزند.

