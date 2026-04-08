حمایت ۳۲ همتی بانک تجارت از جوانان و خانوادههای ایرانی با اعطای ۱۳۳ هزار فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۴
بانک تجارت با پرداخت بیش از ۱۳۳ هزار فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، جمعاً بالغ بر ۳۲ همت، حمایتی همهجانبه از تشکیل خانواده و جوانی جمعیت داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، بانک تجارت با درک عمیق از اهمیت تشکیل خانواده و جوانی جمعیت، مسیر دستیابی به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را برای جوانان ایرانی هموار کرده و با استفاده از زیرساختهای دیجیتال، فرآیند ثبتنام تا دریافت تسهیلات را بهصورت غیرحضوری تسهیل نموده تا نویدبخش شروعی پرامید و مطمئنتر برای آینده سازان ایران عزیز در مسیر ساختن فردایی روشن باشد.
این بانک با بهرهگیری از ابزارهای نوین و تاکید بر پایداری سیستمها، همواره در تلاش است تا تجربهای امن و راحت را در ارایه خدمات برای مشتریان و عموم هموطنان رقم بزند.