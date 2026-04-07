در راستای تسهیل خدمات غیرحضوری ابلاغ شد؛
تمدید خودکار کارتهای بانک تجارت به مدت سه ماه
مشتریان بانک تجارت که تاریخ انقضای کارتهای آنها فروردین، اردیبهشت و خردادماه ۱۴۰۵ است، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب، از تمدید سه ماهه اعتبار کارتهای خود بهرهمند میشوند. این اقدام با هدف کاهش مراجعات غیرضروری و تداوم خدمترسانی مطلوب در شرایط جاری صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، تمام کارتهای بانکی این بانک که اعتبار آنها در فروردین، اردیبهشت و خرداد به اتمام میرسد، به صورت خودکار و بدون نیاز به درخواست مشتری، به مدت سه ماه تمدید خواهد شد.
این تصمیم با هدف تسهیل در امور بانکی هموطنان و رفاه مردم در شرایط کنونی اتخاذ شده است. بر این اساس، مشتریان گرامی میتوانند بدون دغدغه و صرف زمان برای تعویض فیزیکی کارت، همچنان با استفاده از تاریخ و رمزهای قبلی از تمامی خدمات درگاههای پرداخت، پایانههای فروشگاهی و خودپردازها استفاده کنند.
بانک تجارت با بهرهگیری از زیرساختهای نوین و پایدار، ضمن اجرای دقیق مصوبات نظارتی، بر تداوم ارائه خدمات امن و باکیفیت تاکید دارد. این بانک همچنان با پایداری کامل سیستمهای خود، در مسیر خدمترسانی هوشمند به مشتریان و عموم هممیهنان ایستاده و ارائه سرویسهای پایدار به ذینفعان را اولویت اصلی خود میداند.