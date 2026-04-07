به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، تمام کارت‌های بانکی این بانک که اعتبار آن‌ها در فروردین، اردیبهشت و خرداد به اتمام می‌رسد، به صورت خودکار و بدون نیاز به درخواست مشتری، به مدت سه ماه تمدید خواهد شد.

این تصمیم با هدف تسهیل در امور بانکی هموطنان و رفاه مردم در شرایط کنونی اتخاذ شده است. بر این اساس، مشتریان گرامی می‌توانند بدون دغدغه و صرف زمان برای تعویض فیزیکی کارت، همچنان با استفاده از تاریخ و رمزهای قبلی از تمامی خدمات درگاه‌های پرداخت، پایانه‌های فروشگاهی و خودپردازها استفاده کنند.

بانک تجارت با بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین و پایدار، ضمن اجرای دقیق مصوبات نظارتی، بر تداوم ارائه خدمات امن و باکیفیت تاکید دارد. این بانک همچنان با پایداری کامل سیستم‌های خود، در مسیر خدمت‌رسانی هوشمند به مشتریان و عموم هم‍میهنان ایستاده و ارائه سرویس‍های پایدار به ذی‌نفعان را اولویت اصلی خود می‌داند.