بر اساس آن چه در طبقه بندی تسهیلات اعطایی بانک آمده است از مجموع 123 هزار میلیارد تومان درامد تسهیلات محقق شده 53 درصد یعنی 65 میلیارد تومان آن مربوط به درآمد حاصل از اوراق مرابحه می باشد که در پله اول سبد درآمدی بانک قرار گرفته است.

گفتنی است در این بازه زمانی معادل 6 همت درآمد سپرده گذاری، 2.7 همت درآمد اوراق بدهی، 9 هزار میلیارد تومان درآمد سرمایه گذاری ها و 37 همت نیز درامد کارمزد شناسایی شد.