خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزارش ۱۲ماهه بانک تجارت:

۱۲۳ همت درآمد تسهیلات و برتری ۱۵ همتی بر سود سپرده‌ها

۱۲۳ همت درآمد تسهیلات و برتری ۱۵ همتی بر سود سپرده‌ها
کد خبر : 1769594
لینک کوتاه کپی شد.

بانک تجارت گزارش عملکرد 12 ماهه منتهی به اسفند ماه سال 1404 خود را منتشر کرد. این بانک در بازه زمانی مورد بررسی حدود 123 همت درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود.

به گزارش ایلنا، بانک تجارت گزارش عملکرد 12 ماهه منتهی به اسفند ماه سال 1404 خود را منتشر کرد. این بانک در بازه زمانی مورد بررسی حدود 123 همت درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 107 همت رسید. 

بررسی و مقایسه درآمد تسهیلات و سود سپرده های پرداخت شده نشان می دهد تراز این بانک ددر 12 ماهه 15 همت مثبت بود. 

بر اساس آن چه در طبقه بندی تسهیلات اعطایی بانک آمده است از مجموع 123 هزار میلیارد تومان درامد تسهیلات محقق شده 53 درصد یعنی 65 میلیارد تومان آن مربوط به درآمد حاصل از اوراق مرابحه می باشد که در پله اول سبد درآمدی بانک قرار گرفته است.

گفتنی است در این بازه زمانی معادل 6 همت درآمد سپرده گذاری، 2.7 همت درآمد اوراق بدهی، 9 هزار میلیارد تومان درآمد سرمایه گذاری ها و 37 همت نیز درامد کارمزد شناسایی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار