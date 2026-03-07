خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیمه ایران در خط مقدم تأمین امنیت اقتصادی ملت؛

فعال‌سازی پوشش خطر جنگ برای خودروها، منازل و شبکه حمل‌ونقل کشور

کد خبر : 1769335
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت سهامی بیمه ایران، به‌عنوان تنها شرکت بیمه‌ای دولتی کشور و بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد بیمه‌ای ایران، در تداوم رسالت تاریخی خود برای پاسداری از دارایی‌های مردم و صیانت از امنیت اقتصادی کشور، بار دیگر با فعال‌سازی پوشش بیمه‌ای خطر جنگ در سه حوزه مهم، در کنار ملت ایران ایستاد.

 

این شرکت با تکیه بر توانگری مالی، ظرفیت‌های حرفه‌ای و شبکه گسترده خدمات‌رسانی در سراسر کشور، امکان بهره‌مندی از پوشش خطر جنگ را در بیمه بدنه خودرو، بیمه منازل مسکونی و بیمه مرتبط با شبکه حمل‌ونقل کشور فراهم کرده است؛ اقدامی راهبردی که در راستای تقویت آرامش اجتماعی، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و صیانت از دارایی‌های مردم صورت گرفته است.

بیمه ایران پیش از این نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه با ابتکاری کم‌سابقه در صنعت بیمه کشور، پوشش خطر جنگ را در بیمه بدنه خودرو فعال کرد و در اقدامی مسئولانه و ملی، خسارت تمامی خودروهای آسیب‌دیده را پرداخت کرد؛ اقدامی که جلوه‌ای روشن از تعهد این شرکت به حمایت عملی از مردم و پشتیبانی از اقتصاد کشور در شرایط حساس بود.

اکنون نیز این شرکت با همان روحیه مسئولیت‌پذیری و با تکیه بر تجربه‌ای بیش از ۹ دهه خدمت‌رسانی، بار دیگر میدان‌دار تأمین امنیت خاطر هموطنان شده و با فعال‌سازی پوشش بیمه‌ای خطر جنگ، گامی مؤثر در مسیر پایداری اقتصادی، حمایت از شبکه حمل‌ونقل کشور و حفظ آرامش جامعه برداشته است.

بر این اساس، هموطنان گرامی می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از این پوشش بیمه‌ای به شعب و شبکه گسترده نمایندگی‌های شرکت سهامی بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.بیمه ایران، به پشتوانه اعتماد ملت و با اتکا به سرمایه انسانی توانمند خود، همواره در بزنگاه‌های حساس تاریخ در کنار مردم ایستاده است و امروز نیز با همان عزم ملی، در مسیر حفظ امنیت اقتصادی کشور و تأمین آرامش ملت ایران گام برمی‌دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار