بیمه ایران در کنار ملت ایستاد؛
پوشش خطر جنگ برای حفظ سرمایههای کشور
در شرایطی که کشور با تهدیدات و تحولات حساس منطقهای مواجه است؛ بیمه ایران با تکیه بر رسالت ملی خود و با هدف حفظ امنیت اقتصادی جامعه، ارائه پوششهای ویژه خطر جنگ را در دستور کار قرار داده و با حضوری فعال در کنار مردم، از سرمایهها و داراییهای کشور صیانت میکند.
با تأکید بر استمرار خدمترسانی تمامی شعب و نمایندگیهای بیمه ایران حتی در ایام تعطیل رسمی کشور نیز فعال هستند و کارکنان این مجموعه با تعهد، انگیزهای جهادی و روحیه خدمترسانی، ارائه خدمات بیمهای به مردم را بدون وقفه ادامه میدهند.
در مقطعی که جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه است؛ نظارت مستمر بر عملکرد شعب و نمایندگیها و اطمینان از کیفیت خدمترسانی به مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
در همین راستا بازدیدهای روزانه از شعب و نمایندگیها انجام میشود تا از نزدیک با مردم و بیمهگذاران گفتوگو کرده و روند ارائه خدمات بیمهای بهصورت میدانی مورد پیگیری قرار گیرد.
بیمه ایران با ارائه پوششهای ویژه خطر جنگ، نقش مؤثری در تضمین امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم ایفا میکند و این اقدام، گامی مهم در جهت حفاظت از سرمایهها و داراییهای کشور و ایجاد آرامش برای فعالان اقتصادی و خانوادههاست.
استمرار خدمات، ارتباط مستقیم با مردم و پیگیری لحظهای روند خدمترسانی، نشانه تعهد بیمه ایران به اعتماد عمومی و تلاش برای تقویت امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه است.
تعهد ما به مردم محدود به ساعات اداری نیست و حتی در شرایط بحرانی و تعطیلات رسمی نیز تلاش میکنیم با بهرهگیری از توان حرفهای کارکنان و شبکه گسترده شعب و نمایندگیها، آرامش و امنیت بیمهگذاران را حفظ کنیم.
گفتنی است در جریان تجاوز به ایران، مدیرعامل بیمه ایران حتی برای یک روز نیز تهران را ترک نکرد و با حضوری مستمر و میدانی در شعب این شرکت در سطح استان تهران، از نزدیک روند خدمترسانی به مردم و بیمهگذاران را پیگیری کرد؛ حضوری که نمادی از ایستادگی، مسئولیتپذیری و عزم راسخ بیمه ایران برای تداوم خدمت به ملت در سختترین شرایط و دفاع از امنیت اقتصادی کشور است.