شهادت یکی از کارگران پرتلاش و فداکار شرکت فجر انرژی خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
کد خبر : 1769322
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرد:
در پی تهاجم ددمنشانه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، علی ممبینی از کارکنان شرکت فجر انرژی خلیج فارس در حین انجام خدمت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان منطقه ویژه، این شهید والامقام تنها شهید بمباران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است.
شهادت همکار پرتلاش فجر انرژی خلیجفارس، شهید علی ممبینی را به خانواده ایشان، همکاران و مردم شریف ماهشهر و ایران تسلیت عرض میکنیم.