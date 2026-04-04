شهادت یکی از کارگران پرتلاش و فداکار شرکت فجر انرژی خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان منطقه ویژه، این شهید والامقام تنها شهید بمباران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است.

شهادت همکار پرتلاش فجر انرژی خلیج‌فارس، شهید علی ممبینی را به خانواده ایشان، همکاران و مردم شریف ماهشهر و ایران تسلیت عرض می‌کنیم.

