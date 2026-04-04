شهادت یکی از کارگران پرتلاش و فداکار شرکت فجر انرژی خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرد:

در پی تهاجم ددمنشانه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، علی ممبینی از کارکنان شرکت فجر انرژی خلیج فارس در حین انجام خدمت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان منطقه ویژه، این شهید والامقام تنها شهید بمباران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است.

شهادت همکار پرتلاش فجر انرژی خلیج‌فارس، شهید علی ممبینی را به خانواده ایشان، همکاران و مردم شریف ماهشهر و ایران تسلیت عرض می‌کنیم.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
