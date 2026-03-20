به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، این بازدید که به منظور بررسی کیفیت فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌های درمانی و بیمه‌های زندگی، ارزیابی سطح رضایت بیمه‌گزاران و شناسایی راهکارهای تسریع و بهبود خدمات‌رسانی در روزهای پرتنش کشور انجام شد، روند رسیدگی به خسارات درمانی، فرآیندهای مرتبط با بیمه‌های عمر و زندگی و نحوه پاسخگویی به بیمه‌گزاران نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات، تسریع در پرداخت تعهدات و تقویت تعامل با مشتریان تأکید شد.

گرشاسبی بر لزوم هماهنگی بیشتر میان واحدهای اجرایی و فنی تأکید کرد تا خدمات بیمه‌های درمان و عمر و زندگی با سرعت، دقت و کارآمدی بیشتری به بیمه‌گزاران ارائه شود.

او نیز با قدردانی از تلاش کارکنان شعبه تنکابن در ارائه خدمات به بیمه‌گزاران، نقش شعب در ارتقای رضایت مشتریان و تقویت احساس امنیت مالی خانواده‌ها در این برهه زمانی را بسیار مهم و اثرگذار دانست.

معاون فنی بیمه‌های زندگی اذعان داشت این چنین بازدیدها که در چارچوب برنامه‌های نظارتی بیمه معلم برای ارزیابی مستمر عملکرد شعب و ارتقای کیفیت خدمات در حوزه بیمه‌های درمان و عمر و زندگی در سراسر کشور انجام می‌شود در شرایط فعلی تداوم خواهد داشت.