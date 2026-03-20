ارزیابی عملکرد شعب استان مازندران بیمه معلم توسط معاون فنی بیمههای زندگی
مجید گرشاسبی، معاون فنی بیمههای زندگی بیمه معلم در ادامه برنامههای نظارتی این شرکت برای ارزیابی عملکرد شبکه خدمترسانی، از شعبه تنکابن در استان مازندران ۲۴ اسفند ماه سال جاری بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، این بازدید که به منظور بررسی کیفیت فرآیندهای رسیدگی به پروندههای درمانی و بیمههای زندگی، ارزیابی سطح رضایت بیمهگزاران و شناسایی راهکارهای تسریع و بهبود خدماترسانی در روزهای پرتنش کشور انجام شد، روند رسیدگی به خسارات درمانی، فرآیندهای مرتبط با بیمههای عمر و زندگی و نحوه پاسخگویی به بیمهگزاران نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات، تسریع در پرداخت تعهدات و تقویت تعامل با مشتریان تأکید شد.
گرشاسبی بر لزوم هماهنگی بیشتر میان واحدهای اجرایی و فنی تأکید کرد تا خدمات بیمههای درمان و عمر و زندگی با سرعت، دقت و کارآمدی بیشتری به بیمهگزاران ارائه شود.
او نیز با قدردانی از تلاش کارکنان شعبه تنکابن در ارائه خدمات به بیمهگزاران، نقش شعب در ارتقای رضایت مشتریان و تقویت احساس امنیت مالی خانوادهها در این برهه زمانی را بسیار مهم و اثرگذار دانست.
معاون فنی بیمههای زندگی اذعان داشت این چنین بازدیدها که در چارچوب برنامههای نظارتی بیمه معلم برای ارزیابی مستمر عملکرد شعب و ارتقای کیفیت خدمات در حوزه بیمههای درمان و عمر و زندگی در سراسر کشور انجام میشود در شرایط فعلی تداوم خواهد داشت.