پیام تبریک مدیرعامل شرکت ورق خودرو به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال 1405 هجری شمسی

بسم الله الرحمن الرحیم «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً»

شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(ره) را محضر ملت شریف ایران تسلیت عرض می نمایم. بزرگمردی که عمر گرانبها و پربرکت خویش را در راه پاسداری از مبانی دین شریف اسلام، ارزش های انقلاب اسلامی و عزت ملت بزرگ ایران صرف نمود و میراث گران‌بهای اندیشه، اخلاص و استقامت ایشان، چراغ همیشه‌ فروزان مسیر حق و عدالت خواهد بود.

همچنین انتخاب حضرت آیت‌الله آقا سید مجتبی خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی تبریک و تهنیت می گویم و برای ایشان آرزوی صحت و سلامتی دارم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ملت شریف ایران و همکاران پر تلاشم در مجموعه ورق خودرو چهار محال و بختیاری، حلول ماه شوال و عید سعید فطر را نیز تبریک عرض می نمایم.

شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۴ با تکیه بر تلاش کارکنان و برنامه‌ریزی هدفمند، توانست از دل چالش‌ها و شرایط خاص، مسیر رشد و توسعه خود را با قدرت ادامه دهد و به رسالت خود یعنی تولید در شرایط جنگی با قدرت و صلابت ادامه می دهد.

شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۴ با حفظ پایداری تولید و افزایش ظرفیت خطوط، موفق شد بیش از ۴۹۰ هزار تن انواع محصولات گالوانیزه روانه بازار نماید. دستاوردی که در کنار توسعه گریدهای جدید، جایگاه این شرکت را به عنوان بازیگر اصلی بازار تثبیت کرده و هم اکنون سهمی در حدود نیمی از بازار محصولات گالوانیزه کشور در اختیار شرکت ورق‌خودرو می باشد.

راه‌اندازی خط اسیدشویی، افتتاح پروژه سوخت جایگزین گاز طبیعی (SNG) با حضور رئیس جمهور محترم و اجرای پروژه مهم زیست‌محیطی بازیابی اسید از دیگر اقدامات مهم این مجموعه در مسیر توسعه صنعتی و توجه به ملاحظات زیست‌محیطی در سال ۱۴۰۴ بوده است.

در کنار تمرکز بر تولید و بازار، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی نیز همواره از اولویت‌های ورق‌خودرو بوده و این شرکت تلاش کرده است در کنار رشد اقتصادی، نقش مؤثری در توسعه اجتماعی نیز ایفا نماید.

با تحقق کامل اهداف تولید در سال ۱۴۰۴ و ثبت رکوردهای متعدد، برنامه‌ریزی برای گام‌های بزرگ‌تر ادامه دارد؛ از جمله تولیدگریدهای گروه فولادهای استحکام بالای پیشرفته از قبیل DP1000 در دست اقدام بوده و حرکت به سمت تولید محصول استراتژیک ZAM در سال جدید نیز در دستور کار قرار دارد. در پایان ضمن تقدیر از حمایت های بی دریغ مدیریت گروه فولاد مبارکه،اعضاء محترم هیأت مدیره، سهامداران،پرسنل پرتلاش و خانواده های محترم مجموعه ورق‌خودرو و مقامات محترم استانی،سالی پر از موفقیت و سلامتی برای آحاد ملت شریف ایران آرزومندم و امیدوارم با اتحاد و همدلی بتوانیم روز های پر افتخار برای میهن عزیزمان ایران اسلامی رقم بزنیم.

حمید شجاعی مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

