تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴ و چشم انداز پیش روی شرکت ورق خودرو

همچنین خط تولید ورق گالوانیزه کارخانه شماره ۲ در تاریخ ۱۰ اسفندماه سال گذشته با مجموع تولید بیش از ۱۷۳ هزار تن ورق گالوانیزه موفق به عبور از رکورد سالانه خود شد و افتخاری بزرگ در کارنامه خود به ثبت رساند. هدف خط ۲ گالوانیزه شرکت ورق‌خودرو، ۱۷۵ هزارتن بود و میزان تولید این خط به رقم بیش از ۱۸۰ هزار تن رسید و با تلاش‌های صورت گرفته ۱۰۳ درصد هدف تعیین‌شده محقق شد که عملکردی بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود.

در مجموع، میزان تولید انواع محصولات گالوانیزه در شرکت ورق خودرو در سال ۱۴۰۴ به رقم قابل توجه ۴۹۱ هزار تن رسید و نکته قابل‌توجه و حائز اهمیت اینکه شرکت ورق‌خودرو به تنهایی بیش از نیمی از بازار محصولات گالوانیزه کشور را در اختیار دارد.

در سایر خطوط تولید کارخانه شماره ۲ نیز نتایج قابل قبولی به دست آمد، به‌طوری‌که در خط اسید شویی با توجه به اینکه مدت زمان کوتاهی است که به بهره‌برداری رسیده، مقدار قابل توجه ۱۴۶ تن تولید ورق اسید شویی تولید شد. همچنین در خطوط نورد سرد، بیش از ۱۴۲ هزار تن محصول نورد سرد تولید شد. این ارقام نشانگر پایداری تولید و حرکت منسجم خطوط تولید شرکت ورق‌خودرو در مسیر اهداف از پیش تعیین‌شده است.

کاهش قابل توجه توقفات خطوط تولید، افزایش بهره‌وری خطوط و حفظ رضایت مشتریان از مهم‌ترین دستاورد های سال ۱۴۰۴ به شمار می‌رود و خوشبختانه از میان شاخص‌های مختلف،شاخص های موثر و مهم رضایت مشتریان و انطباق محصولات با استانداردهای مورد انتظار صنایع هدف، بیش از سایر شاخص‌ها رضایت‌بخش بوده و این مسئله نشان می‌دهد شرکت در مسیر رشد پایدار و بهبود مستمر قرار دارد.

با یاری خداوند متعال و تلاش همکاران گرانقدر،سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید، بهبود فرآیندهای عملیاتی و ارتقای سطح کیفی محصولات،حجم تولید مطابق با برنامه‌های مصوب محقق شد و شرکت توانست به‌طور مؤثر پاسخگوی نیاز صنایع خودروسازی و لوازم‌خانگی باشد. بهره‌برداری از واحد اسیدشویی شرکت نورد زرین شهرکرد در سال ۱۴۰۴ ازجمله اقدامات مهم در حوزه توسعه زیرساخت‌ها بوده که این مسئله نقش مؤثری در تکمیل زنجیره تولید، بهبود کیفیت سطحی ورق‌ها و افزایش توان رقابتی محصولات ایفا نمود.

راه‌اندازی و بهره‌برداری از واحد سوخت جایگزین گاز SNG نیز باهدف پایداری تأمین انرژی و کاهش ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های گاز طبیعی، از دیگر دستاوردهای مهم این سال به شمار می‌آید که تأثیر مستقیمی بر تداوم تولید و افزایش ضریب اطمینان خطوط تولید داشته است.

تقویت تعامل شرکت با مجموعه های بزرگ خودروسازی و مشتریان تولید کننده محصولات لوازم‌خانگی دستاورد مهمی برای سال جاری برشمرده می شود.

یکی از مهم‌ترین بهبودهای حاصل‌شده، ارتقای هماهنگی در زنجیره تأمین بود که با بهینه‌سازی فرآیندهای برنامه‌ریزی تولید و تحویل، نرخ تحویل به‌موقع محصولات به بیش از ۹۵ درصد افزایش یافت و این شاخص به یکی از نقاط قوت اصلی عملکرد شرکت در تعامل با مشتریان تبدیل شد.

در حوزه بهبود کیفیت محصولات متناسب با نیاز مشتریان، اجرای برنامه‌های پیشرفته کنترل کیفیت و بهره‌گیری از بازخورد مستمر خودروسازان و مشتریان صنعتی، موجب ارتقای ثبات ابعادی و کیفیت سطحی ورق‌های تولیدی شد و این اقدامات باعث گردید محصولات شرکت، به‌ویژه ورق‌های گالوانیزه مورد استفاده در ساخت بدنه خودرو، به‌طور صددرصد با استانداردهای ملی، بین‌المللی و الزامات سخت‌گیرانه صنایع خودروسازی و لوازم‌خانگی انطباق داشته باشند

نکات مهمی که در خصوص افق و چشم‌انداز شرکت ورق خودرو برای سال ۱۴۰۵ و سال‌های پیش رو باید به آن اشاره شود؛ تداوم رشد پایدار، ارتقای توان تولید و تثبیت جایگاه محوری در زنجیره صنعت فولاد و خودروسازی می باشد و شرکت ورق خودرو بر این باور است که با سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه خطوط تولید، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، افزایش تنوع محصولات و تقویت زیرساخت‌های فنی و انسانی، می‌تواند نیازهای صنایع مختلف را باکیفیتی پایدار و استانداردهای بین‌المللی تأمین کند و افق‌های جدیدی در بازار داخلی و منطقه‌ای خلق نماید.

در پایان از تلاش های بی شائبه تیم مدیریتی و کارکنان تلاشگر در واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف و دستیابی به

افتخارات در سال گذشته قدردانی می نمایم و امیدوارم با ادامه این روند شاهد ثبت موفقیت های بیشتر در شرکت باشیم.

