نوروز امسال، قهرمان تویی!

کمپین «قهرمان نوروز: این نوروز قهرمان تویی»

کودکان با انجام فعالیت‌های متنوع در بانکیدو، امتیاز کسب می‌کنند و در نهایت، در تاریخ 31 فروردین 1405، با توجه به امتیاز جمع‌آوری شده و رتبه‌بندی نهایی، در قرعه‌کشی 100 میلیون تومانی و جوایز ارزشمند دیگر شرکت داده خواهند شد.



فعالیت‌های اصلی در بانکیدو شامل:

جمع‌آوری عیدی در قلک

واریز وجه به کیف پول

انجام ماموریت‌های روزانه

هر کدام از این فعالیت‌ها، امتیاز کودکان را افزایش داده و آن‌ها را به جایزه بزرگ 100 میلیون تومانی نزدیک‌تر می‌کند.



زمان‌بندی کمپین:

شروع: 1 فروردین 1405

پایان: 31 فروردین 1405

قرعه‌کشی: 1 اردیبهشت 1405 (نتایج در بانکیدو اعلام خواهد شد)

برای شرکت در کمپین به اپلیکیشن بانکیدو مراجعه کنید.

