نوروز امسال، قهرمان تویی!
بانکیدو و نئوبانک جهش، با همکاری بانک ایران زمین و دیگر شرکا، کمپین نوروزی ویژهای را برای کودکان و حتی والدین در نظر گرفته است.
کمپین «قهرمان نوروز: این نوروز قهرمان تویی»
کودکان با انجام فعالیتهای متنوع در بانکیدو، امتیاز کسب میکنند و در نهایت، در تاریخ 31 فروردین 1405، با توجه به امتیاز جمعآوری شده و رتبهبندی نهایی، در قرعهکشی 100 میلیون تومانی و جوایز ارزشمند دیگر شرکت داده خواهند شد.
فعالیتهای اصلی در بانکیدو شامل:
- جمعآوری عیدی در قلک
- واریز وجه به کیف پول
- انجام ماموریتهای روزانه
هر کدام از این فعالیتها، امتیاز کودکان را افزایش داده و آنها را به جایزه بزرگ 100 میلیون تومانی نزدیکتر میکند.
زمانبندی کمپین:
شروع: 1 فروردین 1405
پایان: 31 فروردین 1405
قرعهکشی: 1 اردیبهشت 1405 (نتایج در بانکیدو اعلام خواهد شد)
برای شرکت در کمپین به اپلیکیشن بانکیدو مراجعه کنید.