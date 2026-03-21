بیمه ایران از ارائه بسته جامع بیمه‌ای با پوشش خطر جنگ خبر داد

بیمه ایران از ارائه بسته جامع بیمه‌ای با پوشش خطر جنگ خبر داد
شرکت سهامی بیمه ایران با هدف ارتقای سطح آرامش خاطر و تأمین امنیت مالی و جانی شهروندان از ارائه یک بسته بیمه‌ای جامع ویژه مجموعه‌های صنعتی و غیرصنعتی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این بسته بیمه‌ای شامل پوشش‌های بدنه اتومبیل، منازل مسکونی و همچنین بیمه‌های عمر و حوادث (شامل فوت به هر علت، فوت ناشی از حادثه و نقص عضو) بوده و با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور، پوشش خطر جنگ نیز در آن لحاظ شده است.

بیمه ایران با ارائه این طرح و در نظر گرفتن تخفیفات گروهی مناسب، تلاش دارد تا امکان بهره‌مندی سازمان‌ها و شرکت‌ها از یک پوشش کامل و مطمئن را فراهم سازد؛ به‌گونه‌ای که کارکنان در مواجهه با خسارات احتمالی جانی و مالی ناشی از حوادث و شرایط خاص از آرامش خاطر بیشتری برخوردار باشند.

بر اساس این گزارش، بیمه ایران اعلام کرده است که صدور بیمه‌نامه‌ها از طریق شعب و نمایندگی‌های سراسر کشور انجام می‌شود و در ایام نوروز نیز خدمات ارائه شده به صورت فعال ادامه دارد.

مرکز تماس بیمه ایران نیز بصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هم وطنان عزیز می باشد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
