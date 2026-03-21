بیمه ایران از ارائه بسته جامع بیمهای با پوشش خطر جنگ خبر داد
شرکت سهامی بیمه ایران با هدف ارتقای سطح آرامش خاطر و تأمین امنیت مالی و جانی شهروندان از ارائه یک بسته بیمهای جامع ویژه مجموعههای صنعتی و غیرصنعتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این بسته بیمهای شامل پوششهای بدنه اتومبیل، منازل مسکونی و همچنین بیمههای عمر و حوادث (شامل فوت به هر علت، فوت ناشی از حادثه و نقص عضو) بوده و با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور، پوشش خطر جنگ نیز در آن لحاظ شده است.
بیمه ایران با ارائه این طرح و در نظر گرفتن تخفیفات گروهی مناسب، تلاش دارد تا امکان بهرهمندی سازمانها و شرکتها از یک پوشش کامل و مطمئن را فراهم سازد؛ بهگونهای که کارکنان در مواجهه با خسارات احتمالی جانی و مالی ناشی از حوادث و شرایط خاص از آرامش خاطر بیشتری برخوردار باشند.
بر اساس این گزارش، بیمه ایران اعلام کرده است که صدور بیمهنامهها از طریق شعب و نمایندگیهای سراسر کشور انجام میشود و در ایام نوروز نیز خدمات ارائه شده به صورت فعال ادامه دارد.
مرکز تماس بیمه ایران نیز بصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هم وطنان عزیز می باشد.