به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این بسته بیمه‌ای شامل پوشش‌های بدنه اتومبیل، منازل مسکونی و همچنین بیمه‌های عمر و حوادث (شامل فوت به هر علت، فوت ناشی از حادثه و نقص عضو) بوده و با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور، پوشش خطر جنگ نیز در آن لحاظ شده است.

بیمه ایران با ارائه این طرح و در نظر گرفتن تخفیفات گروهی مناسب، تلاش دارد تا امکان بهره‌مندی سازمان‌ها و شرکت‌ها از یک پوشش کامل و مطمئن را فراهم سازد؛ به‌گونه‌ای که کارکنان در مواجهه با خسارات احتمالی جانی و مالی ناشی از حوادث و شرایط خاص از آرامش خاطر بیشتری برخوردار باشند.

بر اساس این گزارش، بیمه ایران اعلام کرده است که صدور بیمه‌نامه‌ها از طریق شعب و نمایندگی‌های سراسر کشور انجام می‌شود و در ایام نوروز نیز خدمات ارائه شده به صورت فعال ادامه دارد.

مرکز تماس بیمه ایران نیز بصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هم وطنان عزیز می باشد.

