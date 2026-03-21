پیام نوروزی ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران

«تقارن عید سعید فطر، عید بندگی و عبادت، با نوروز باستانی و آغاز سال نو، نویدبخش امید، تجدید حیات و نگاهی تازه به آینده است.

امسال اما این ایام مبارک در حالی فرا رسیده که ملت بزرگ ایران در پی اقدام تروریستی مشترک رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا، در سوگ ضایعه‌ عظیم و جان‌سوز شهادت رهبر فرزانه، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌علیه)، رزمندگان سرافراز میهن اسلامی، جمعی از زنان، کودکان و هموطنان بی پناه به‌خصوص شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب، داغدار و قلب امت اسلامی و آزادگان جهان را اندوهگین ساخته است.

در میان این عزیزان، یاد و خاطره چند تن از همکاران شریف شبکه بانکی کشور نیز که در حین انجام وظیفه و خدمت به مردم به شهادت رسیدند، برای همیشه در حافظه خانواده بزرگ نظام بانکی ماندگار خواهد بود؛ خدمتگزارانی صدیق که نشان دادند خدمت به مردم در هر سنگری می‌تواند با ایثار و فداکاری همراه باشد.

بی‌تردید خون پاک این شهیدان، چراغ راه آینده و مایه استحکام اراده ملت بزرگ ایران در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت خواهد بود.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای این روزهای تلخ، فرا رسیدن عید سعید فطر و سال نو را به خانواده بزرگ بانک ملی ایران، به‌ویژه کارکنان پرتلاش و شریف این بانک در سراسر کشور، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

امید است در پرتو الطاف الهی، سال پیش‌رو سالی سرشار از برکت، آرامش، همدلی و موفقیت برای ایران عزیز و همه خدمتگزاران صادق آن باشد.»

