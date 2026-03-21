پیام نوروزی مدیرعامل مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک؛ نوروز با یاد شهدا

بسم الله قاسم الجبارین

ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر انقلاب، جمعی از سرداران و سربازان وطن و هم‌میهنان عزیزم، اینجانب بعنوان سرباز بخش کوچکی از جبهه صنعتی کشور در این روزها که کشورمان در حال مقاومت است، اعلام می‌دارم تا جان در بدن دارم برای اعتلای ایران عزیز تلاش خواهم کرد.

ما در مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک همچون دیگر صنعتگران کشور، هم‌پیمان با یکدیگر نخواهیم گذاشت ذره‌ای از خون شهدای هشت سال جنگ و جنگ‌های نابرابر دوم و سوم با امپریالیسم جهانی، پایمال گردد و چراغ صنعت کشور را روشن نگه می‌داریم.

اکنون که با غم جانکاه عزیزان شهیدمان به استقبال نوروز 1405 می رویم، باید با تمام توان و اراده‌ای محکم، ‌برای اعتلای ایرانی آباد، مستقل و مقتدر بجنگیم و توانی مضاعف را برای بازسازی کشور ارائه نماییم.

از تمام همکارانم که در سال گذشته، با تمام مشکلات و کمبودها تلاش کردند که شرکت به راه پیشرفت و توسعه‌ای خود ادامه دهد، قدردانی می‌کنم.

ما همچون گذشته از این بحران نیز با پیروزی عبور خواهیم کرد و ایران را فقط با دستان خودمان می سازیم و لاغیر.

برای سربازان وطن و رزمندگان اسلام دعا کنیم.

رضا شریفی

1404/12/29

