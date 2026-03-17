بازدید و نظارت مدیران بانک تجارت بر عملکرد شعب

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، به منظور تسهیل امور بانکی و پاسخ‌گویی سریع‌تر به نیازهای مشتریان در روزهای پایانی سال، شعب این بانک در سراسر کشور فعالیت خود را بدون وقفه ادامه می‌دهند تا خدمات بانکی با کیفیت و سرعت بیشتری در اختیار مراجعان قرار گیرد.

مدیران این بانک نیز با حضور میدانی در این شعب، ضمن گفت‌وگو با کارکنان و مشتریان، از نحوه‌ی اجرای فرآیندهای خدمت‌رسانی اطلاع یافته و پیگیری های لازم را جهت رضایتمندی مشتریان انجام می‌دهند.

این بازدیدها با هدف پشتیبانی از مشتریان و کارکنان شعب، ارزیابی وضعیت خدمت‌رسانی و اطمینان از تداوم ارائه‌ی خدمات شایسته به مشتریان انجام می‌شود؛ به‌ویژه در روزهایی که به دلیل افزایش حجم کار پایان سال، استمرار ارائه‌ی خدمات بانکی از اهمیت دوچندان برخوردار است.