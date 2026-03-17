بازدید و نظارت مدیران بانک تجارت بر عملکرد شعب
با توجه به افزایش مراجعهی مشتریان در روزهای پایانی سال، 100 درصد شعب بانک تجارت در سراسر کشور با آمادگی کامل در حال ارائهی خدمات متنوع بانکی به هموطنان هستند و در همین راستا مدیران این بانک با حضور در این شعب از نزدیک روند ارائهی خدمات را بررسی و پیگیری میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، به منظور تسهیل امور بانکی و پاسخگویی سریعتر به نیازهای مشتریان در روزهای پایانی سال، شعب این بانک در سراسر کشور فعالیت خود را بدون وقفه ادامه میدهند تا خدمات بانکی با کیفیت و سرعت بیشتری در اختیار مراجعان قرار گیرد.
مدیران این بانک نیز با حضور میدانی در این شعب، ضمن گفتوگو با کارکنان و مشتریان، از نحوهی اجرای فرآیندهای خدمترسانی اطلاع یافته و پیگیری های لازم را جهت رضایتمندی مشتریان انجام میدهند.
این بازدیدها با هدف پشتیبانی از مشتریان و کارکنان شعب، ارزیابی وضعیت خدمترسانی و اطمینان از تداوم ارائهی خدمات شایسته به مشتریان انجام میشود؛ بهویژه در روزهایی که به دلیل افزایش حجم کار پایان سال، استمرار ارائهی خدمات بانکی از اهمیت دوچندان برخوردار است.