وجه التزام تسهیلات که اصل مبلغ آنها تا سقف 7 میلیارد ریال می باشد بخشیده می شود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به استناد بخشنامه بانک مرکزی و با توجه به شرایط به وجود آمده از جنگ رمضان در اسفند ماه سال جاری، وجه التزام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات که اصل مبلغ آنها تا سقف 7 میلیارد ریال است، بخشیده می شود.

براساس این گزارش، با تشخیص هیئت مدیره موسسات اعتباری، تسهیلات مذکور از تاریخ 9 اسفندماه سال جاری تا 9 اردیبهشت 1405 مشمول بخشودگی وجه التزام می گردند.