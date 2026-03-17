پیام تبریک مدیر عامل بانک رفاه کارگران به مناسبت عید سعید فطر
دکتر اسماعیل للـه گانی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن عید سعید فطر را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرا رسیدن عید سعید فطر، که پس از یک ماه بندگی و تزکیه نفس، نویدبخش شکوفایی ایمان و تعالی روحانی و جشن پیروزی مؤمنان بر هوای نفس است، را به تمامی مردم شریف و ولایتمدار ایران اسلامی، به ویژه کارکنان خدوم و ارجمند شبکه بانکی صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی و میعادگاه بندگان با پروردگار است که با برکات بیشمار و شبهای عزیز قدر، روح آدمی را جلا میبخشد و قلبها را با نور ایمان روشن میسازد. زیبایی عید بزرگ فطر نیز در این حلاوت است که مومنان روزهدار پس از یک ماه زهد و عبادت، با شعف و سرور معنوی، به جشن پیروزی بر خویشتن مینشیند و پاداش خود را از درگاه احدیت دریافت میکند.
ضمن تبریک مجدد فرارسیدن این عید بلندمرتبه، از درگاه احدیت برای همگان آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم و امیدوارم در سایه الطاف و رحمت واسعه خداوند متعال شاهد اعتلای روز افزون میهن سرافزار و پهناور عزیزمان ایران اسلامی و سلامتی، شادکامی و سعادت هممیهنان گرامی باشیم.
اسماعیل للـهگانی