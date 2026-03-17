خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
فعالیت تمامی شعب بانک رفاه کارگران در استان تهران در روزهای پایانی سال

فعالیت تمامی شعب بانک رفاه کارگران در استان تهران در روزهای پایانی سال
کد خبر : 1763054
لینک کوتاه کپی شد.

تمامی شعب بانک رفاه کارگران در استان تهران در روزهای پایانی سال آماده ارائه خدمات به مشتریان و هم‌وطنان هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، شعب بانک در این استان در روزهای مذکور از ساعت 7:30 الی 13:30 دایر و خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان ارائه می‌دهند.
از مشتریان گرامی درخواست می‌شود تا حد امکان از خدمات غیرحضوری و برخط بانک رفاه کارگران استفاده کنند.
لازم به ذکر است، با توجه به شرایط فعلی کشور، شعب بانک رفاه کارگران در استان پیش از این به صورت کشیک فعال بودند که از روز دوشنبه 25 اسفند ماه تا پایان سال، تمامی شعب فعال و در خدمت مراجعان محترم هستند.
گفتنی است، نحوه فعالیت شعب این بانک در سایر استان‌ها مطابق با تصمیمات استانداری مربوطه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
