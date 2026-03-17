فعالیت تمامی شعب بانک رفاه کارگران در استان تهران در روزهای پایانی سال

تمامی شعب بانک رفاه کارگران در استان تهران در روزهای پایانی سال آماده ارائه خدمات به مشتریان و هموطنان هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، شعب بانک در این استان در روزهای مذکور از ساعت 7:30 الی 13:30 دایر و خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان ارائه میدهند.
از مشتریان گرامی درخواست میشود تا حد امکان از خدمات غیرحضوری و برخط بانک رفاه کارگران استفاده کنند.
لازم به ذکر است، با توجه به شرایط فعلی کشور، شعب بانک رفاه کارگران در استان پیش از این به صورت کشیک فعال بودند که از روز دوشنبه 25 اسفند ماه تا پایان سال، تمامی شعب فعال و در خدمت مراجعان محترم هستند.
گفتنی است، نحوه فعالیت شعب این بانک در سایر استانها مطابق با تصمیمات استانداری مربوطه است.