تعلیق موقت محدودیتهای چک برگشتی
بهمنظور حمایت از فعالان اقتصادی و عموم مردم در شرایط ویژه کنونی، بانک مرکزی، تعلیق موقت محدودیتهای قانونی ناشی از چکهای برگشتی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محدودیتهای تعلیقشده: ممنوعیت دریافت وام، افتتاح حساب جدید و صدور دستهچک جدید؛
افراد مشمول: افرادی که چکهای آنها از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ به بعد برگشت میخورد؛
استثنائات: چکهای برگشتی پیش از تاریخ اعلامشده، بدون تغییر باقی میمانند و افراد باید اقدام کنند.
این اقدام در راستای حمایت از افرادی است که بهدلیل مشکلات مالی موقت دچار چک برگشتی شدهاند و هدف آن جلوگیری از تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی است.