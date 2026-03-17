به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محدودیت‌های تعلیق‌شده: ممنوعیت دریافت وام، افتتاح حساب جدید و صدور دسته‌چک جدید؛

افراد مشمول: افرادی که چک‌های آن‌ها از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ به بعد برگشت می‌خورد؛

استثنائات: چک‌های برگشتی پیش از تاریخ اعلام‌شده، بدون تغییر باقی می‌مانند و افراد باید اقدام کنند.

این اقدام در راستای حمایت از افرادی است که به‌دلیل مشکلات مالی موقت دچار چک برگشتی شده‌اند و هدف آن جلوگیری از تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی است.

