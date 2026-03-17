فعالیت شعب بانک ایران زمین در روزهای پایانی سال 1404

تمامی شعب بانک ایران زمین در روزهای پایانی سال فعال هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ به منظور ارائه خدمات بانکی مطلوب به مشتریان در ایام پایانی سال، تمامی شعب بانک ایران زمین در سراسر کشور با حداکثر ظرفیت در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه (۲5 لغایت ۲۸ اسفند ۱۴۰۴) از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ آماده خدمت رسانی به مشتریان این بانک هستند.

ضمناً مشتریان گرامی می توانند جهت انجام امور بانکی خود از طریق سرویس های بانکداری مدرن (اینترنت بانک، همراه بانک ایران زمین و فراز بانک) اقدام کنند.

همچنین مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین به شماره ۲۴۸۰۹-۰۲۱ به صورت شبانه روز پاسخگوی سوالات مشتریان گرامی خواهد بود.

