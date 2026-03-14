براساس مصوبه هیات عالی بانک مرکزی انجام شد؛
تمدید سه ماهه مجوزهای صادره برای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی
با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی تمام مجوزهای صادره که موعد انقضای آنها اسفندماه ۱۴۰۴ و فروردین۱۴۰۵ است بدون نیاز به ارایه درخواست به مدت سه ماه تمدید میشوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت عالی بانک مرکزی در آخرین جلسه خود مصوب کرد تمام مجوزهای صادره اعم از موافقت اصولی، اجازهنامه تأسیس و ... برای اشخاص تحت نظارت که موعد انقضای آنها در اسفند ماه ۱۴۰۴ و فروردین ماه ۱۴۰۵ است به مدت "سه ماه" و بدون نیاز به ارائه درخواست تمدید میشوند.