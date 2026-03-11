محدودیت‌های چک برگشتی تا اطلاع ثانوی تعلیق شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی ج.ا.ا محدودیت‌های ناشی از دارا بودن چک برگشتی از تاریخ 9 اسفند ماه 1404 تا اطلاع ثانوی تعلیق شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، محدودیت‌های ناشی از دارا بودن چک برگشتی مندرج در ماده 5 و 21 مکرر قانون صدور چک صرفا برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که چک آنها از تاریخ مذکور تا اطلاع بعدی به هر دلیلی برگشت خواهد خورد، تعلیق می‌شود.

شایان ذکر است، محدودیت‌های ماده 5 مکرر قانون صدور چک شامل: عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات و تعهدات، صدور ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی و همچنین ماده 21 شامل: عدم صدور دسته چک و یا ثبت چک جدید برای دارندگن چک برگشتی قبل از تاریخ فوق‌الاشاره کماکان به قوت خود باقی است.

