به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، محدودیت‌های ناشی از دارا بودن چک برگشتی مندرج در ماده 5 و 21 مکرر قانون صدور چک صرفا برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که چک آنها از تاریخ مذکور تا اطلاع بعدی به هر دلیلی برگشت خواهد خورد، تعلیق می‌شود.

شایان ذکر است، محدودیت‌های ماده 5 مکرر قانون صدور چک شامل: عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات و تعهدات، صدور ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی و همچنین ماده 21 شامل: عدم صدور دسته چک و یا ثبت چک جدید برای دارندگن چک برگشتی قبل از تاریخ فوق‌الاشاره کماکان به قوت خود باقی است.