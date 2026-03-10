پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع)
دکتر اسماعیل للـهگانی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران در پیامی شهادت حضرت علی(ع) را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرارسیدن بیست ویکم رمضان مصادف با سالروز شهادت مولای متقیان، حضرت علی بن ابیطالب (ع) را محضر مبارک حضرت ولیعصر(عج)، ملت شریف ایران و تمامی مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
بیستویکم رمضان، سالروز فاجعهای عظیم در تاریخ بشریت است که همواره یادآور شجاعت، حکمت و عدلی بینظیر در تاریخ اسلام میباشد؛ حضرت علی (ع) نه تنها اسوهای بیبدیل در شجاعت و عدالت بودند، بلکه بنیانگذار اندیشهای نوین در حکومتداری مبتنی بر ایمان، انصاف، برابری و برادری بودند. حکومتی که در آن نه سلطنت و قدرت بلکه عدالت و حقوق انسانها در اولویت قرار داشت. حکومت آن حضرت همواره نماد حکمرانی اسلامی بود که با درک صحیح از مفهوم عدالت، مردم را در سایه امنیت و آرامش به زندگیای سرشار از سعادت و رفاه هدایت میکرد.
در دنیای امروز، که ظلم و بیعدالتی در گوشهگوشه جهان گسترش یافته است، بیش از هر زمان دیگری به اندیشههای حکومتی حضرت علی (ع) نیازمندیم. اندیشههایی که نه تنها در دوران حاکمیت آن بزرگ مرد تاریخ تاثیرگذار بود، بلکه همچنان به عنوان چراغ راهنمای بشریت در مسیر تحقق عدالت و سعادت است.
در این ایام سوگواری، ضمن تسلیت مجدد شهادت حضرت علی (ع)، از درگاه خداوند متعال، سربلندی و عزت روزافزون کشور عزیزمان ایران و تمامی مسلمانان جهان را آرزومندم و از خداوند خواهانم که ما را در زمره شیعیان راستین و پیروان وفادار آن امام بزرگوار قرار دهد.
اسماعیل للـهگانی