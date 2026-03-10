به گزارش ایلنا؛ متن پیام مدیرعامل بیمه دی در پی انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله به عنوان رهبر انقلاب به شرح زیر است:

با انتخاب هوشمندانه و قانونی منتخبین مردم در خبرگان رهبری، هدایت انقلاب به دست خلف صالح، شجاع، دشمن شناس، مردمی و ساده زیست رسید

خداوند بزرگ را شاکریم در شب قدر، شب نزول قرآن، شب خیر و نیکی که از هزار ماه ارزشمند تر است، با انتخاب هوشمندانه، قانونی و آگاهانه نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری، ردای ولایت بر قامت خلف صالح امام شهید پوشانده شد.

در ایامی که تروریسم جهانی رژیم های شیطانی آمریکایی _صهیونی با حمله به قلب تپنده جهان اسلام، رهبری فرزانه، حکیم و شجاع مان را در ماه مبارک رمضان ، بر خلاف همه قوانین بین المللی و انسانی به شهادت رساند و پس از آن با حملات ناجوانمردانه به کودکان، دانش آموزان، پیر و جوان، مناطق مسکونی و زیرساخت های کشور دنبال فتنه ای بزرگ و تجزیه و آشوب بود ، به کوری چشم دشمنان ایران و اسلام ، فقیهی جامع الشرایط، مومن، انقلابی، مردمی، شجاع، مدیر و مدبر، آگاه به زمانه، دشمن شناس و ساده زیست، که در مکتب خمینی کبیر و امام شهید رشد یافته، با انتخاب دقیق و به موقع نمایندگان محترم مردم در مجلس خبرگان رهبری، با انجام فرایندی قانونی، به عنوان رهبر انقلاب انتخاب شد.

انتخاب شایسته حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (حفظه الله) به عنوان سومین رهبر انقلاب، طلوعی دوباره در مسیر تسریع شکل گیری تمدن اسلامی، شکوفایی ملی و گام دوم انقلاب خواهد بود، این انتخاب و اقدام بزرگ را به عنوان الطاف و عنایت خفیه الهی به همه مسلمین و مستضعفین جهان، به ویژه ملت سرافراز ایران تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

بر همه ما فرض است تا ضمن حمایت از انتخاب مجلس محترم خبرگان رهبری، آماده اطاعت کامل از اوامر الهی ولایت فقیه زمان، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای و حفظ ارزش های انقلاب اسلامی و صیانت از میراث گرانبهای امامین انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) و امام خامنه ای شهید باشیم.

برای خادمان شهدا و خانواده های معزز شهدا و جانبازان در شرکت بیمه دی ، افتخاری بزرگ است که رهبر و مقتدای انقلاب، فرزند شهید، برادر شهید و همسر شهید است و از رزمندگان دوران دفاع مقدس و کسی است که در راه اسلام، چون اجداد طاهرینش در خط سرخ شهادت قرار دارد.



الحمدُللّه الّذی هَدانا لِهذا و ما کُنّا لِنَهتَدی لَولا اُنّ هدانا الله





انتهای پیام/