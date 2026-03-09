آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، متن پیام به شرح زیر است:
 
بسمه تعالی

بانک تجارت (شرکت سهامی عام)
شماره ثبت38027
شناسه ملی 10100834460

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده بانک تجارت (شرکت سهامی عام) که رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1404/12/25 در محل ذیل تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند:

«تهران، خیابان آیت ­اله­ طالقانی، حد فاصل خیابان­ های ولیعصر و حافظ، روبروی هتل پارسیان انقلاب، ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت، پلاک 430، طبقه اول، سالن همایش ­های الغدیر »

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها می توانند از ساعت 13 همان روز با در دست داشتن کارت ملی، وکالت­‌نامه معتبر یا معرفی نامه رسمی از سهامداران حقوقی در محل جلسه برای اخذ برگ ورود به جلسه حضور به هم رسانند.

همچنین سهامداران محترم، می توانند جهت حضور در جلسه برخط (آنلاین) از طریق پیوند مندرج در سایت بانک به نشانی agm.tejaratbank.ir یا از طریق اپلیکیشن همراه بانک تجارت، اقدام نمایند.

دستور جلسه مجمع :

1. استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه بانک
2. اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه بانک

هیأت مدیره بانک تجارت

(شرکت سهامی عام)

