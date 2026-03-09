ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران در پی انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی پیامی منتشر کرد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در پیام نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران آمده است:
انتخاب سومین رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رای قاطع نمایندگان هوشیار و با بصیرت مجلس خبرگان رهبری همه دغدغههارا نسبت به جانشینی رهبرشهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای (ره) را بر طرف کرد و نوید بخش دوران تازهای از سربلندی و مقاومت ایران عزیز اسلامی در جهان شد.
ایشان، عالمی نوگرا ،تحول خواه و متعهد به تحقق ایران پیشرفته بر پایه مبانی انقلاب اسلامی ، ظرفیت بزرگی را برای پیشرفت و آبادانی کشور با بسیج تمام نخبگان ایران اسلامی ایجادخواهند کرد.