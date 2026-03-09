به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

انتخاب هوشمندانه، شایسته و مقتدرانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) از سوی مجلس خبرگان رهبری به مقام سومین رهبری انقلاب اسلامی، نویدبخش تداوم مسیر عزت و اقتدار میهن عزیزمان است.

بانک رفاه کارگران، ضمن عرض تبریک و تهنیت به محضر ایشان و ملت شریف ایران، یاد و خاطره جاودان امام شهیدان و رهبر فقید، حضرت امام خامنه‌ای (قدس‌الله‌ نفسه‌الزکیه) را که عمر پربرکت خویش را وقف اعتلای اسلام و ایران نمودند، گرامی می‌دارد.

در این برهه حساس، انسجام ملی و وحدت کلمه، کلیدی‌ترین ابزار برای تحکیم پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان متجاوز است. بی شک پیوند ناگسستنی میان مردم و نظام، سدی پولادین در برابر نفوذ بدخواهان خواهد بود.

بانک رفاه کارگران با تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب، تمام توان خود را برای تحقق منویات رهبری در مسیر اعتلا، آبادانی و شکوفایی اقتصادی میهن عزیزمان به کار خواهد بست تا تحت عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، شاهد سربلندی بیش از پیش ایران اسلامی باشیم.

