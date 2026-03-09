پیام بانک رفاه کارگران برای انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر انقلاب اسلامی
بانک رفاه کارگران در پیامی انتخاب آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای(حفظه الله) را به عنوان سومین رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:
بسمالله الرحمنالرحیم
انتخاب هوشمندانه، شایسته و مقتدرانه حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) از سوی مجلس خبرگان رهبری به مقام سومین رهبری انقلاب اسلامی، نویدبخش تداوم مسیر عزت و اقتدار میهن عزیزمان است.
بانک رفاه کارگران، ضمن عرض تبریک و تهنیت به محضر ایشان و ملت شریف ایران، یاد و خاطره جاودان امام شهیدان و رهبر فقید، حضرت امام خامنهای (قدسالله نفسهالزکیه) را که عمر پربرکت خویش را وقف اعتلای اسلام و ایران نمودند، گرامی میدارد.
در این برهه حساس، انسجام ملی و وحدت کلمه، کلیدیترین ابزار برای تحکیم پایههای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان متجاوز است. بی شک پیوند ناگسستنی میان مردم و نظام، سدی پولادین در برابر نفوذ بدخواهان خواهد بود.
بانک رفاه کارگران با تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب، تمام توان خود را برای تحقق منویات رهبری در مسیر اعتلا، آبادانی و شکوفایی اقتصادی میهن عزیزمان به کار خواهد بست تا تحت عنایات حضرت ولیعصر (عج)، شاهد سربلندی بیش از پیش ایران اسلامی باشیم.
بانک رفاه کارگران