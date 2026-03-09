پیام مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران و کارکنان چادرملو در پی انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر انقلاب اسلامی
مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران و کارکنان چادرملو در پیامی با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبری معظم انقلاب بیعت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در شرایطی که شقیترین حاکمان جهان با تحمیل جنگ و شهادت جانسوز امام و مقتدایمان و فرماندهان گرانقدر و مردم بیگناه، داغی عمیق بر دلها نشاندند، اما انتخاب هوشمندانه حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای از سوی مجلس محترم خبرگان رهبری نشان داد که پرچم آن امام همام و شهیدمان همچنان در اهتزاز است.
ما بهعنوان بخشی از بدنه بزرگ صنعت و معدن کشور، ضمن تجدید عهد و بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، همچون گذشته بر تداوم اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی با تبعیت و پیروی کامل از رهنمودهای رهبری معظم انقلاب تاکید میکنیم و برای ایشان و همه رزمندگان اسلام در این شرایط خطیر آرزوی توفیق داریم.