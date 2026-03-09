تمدید تاریخ انقضای کارت های بانک تجارت
کارت های بانک تجارت با تاریخ انقضای اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ،اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۵ به مدت سه ماه تمدید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، باتوجه به ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر لزوم تداوم خدمترسانی و کاهش مراجعات حضوری مشتریان به شعب بانک، تمامی کارتهای بانک تجارت با تاریخ انقضای اسفند ۱۴۰۴ و فروردین،اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۵ به مدت سه ماه تمدید شد.
همچنین امکان انجام تراکنش اینترنتی با تاریخ انقضای درج شده بر روی کارت فراهم شده است