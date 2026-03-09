بازدید مدیرعامل بانک تجارت از مرکزارتباط مشتریان 1554

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی روز یکشنبه 17 اسفند ماه با حضور سرزده در مرکز ارتباط مشتریان این بانک نحوه پاسخگویی و اطلاع‌رسانی همکاران این مجموعه به مشتریان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

مدیرعامل بانک تجارت با تقدیر از حضور فعال و مستمر و تلاش کارکنان مرکز ارتباط مشتریان و شرکت چابک تجارت آسیا گفت: پشتیبانی و پاسخگویی تخصصی و بی‌وقفه به مشتریان در شرایط خاص کنونی از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری دارد و کارشناسان مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت علیرغم شرایط موجود، با اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح خود به مشتریان به‌صورت‌24*7 پاسخگوی سوالات و ابهامات احتمالی هستند و این تلاش و سرعت عمل شایسته تقدیر است.

بخشی مدیرعامل شرکت چابک تجارت آسیا نیز در این دیدار گزارشی از اقدامات مرکز ارتباط مشتریان در روزهای اخیر ارائه کرد و یادآور شد: همکاران من تمام توان خود را بکار گرفته‌اند تا در این روزها پاسخگوی هموطنان و مشتریان باشند و همانطور که شاهد هستید این مجموعه به‌صورت 24 ساعته پاسخگوی سوالات مختلف مشتریان است و به نحو مطلوب به وظایف خود عمل می‌کند.

درگاهی مدیر امور روابط عمومی مدیرعامل بانک تجارت را در این بازدید همراهی کرد.