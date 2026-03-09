خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید مدیرعامل بانک تجارت از مرکزارتباط مشتریان 1554

کد خبر : 1760331
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل بانک تجارت در ادامه سلسله بازدید از شعب بانک، واحدهای ستادی و پشتیبانی و شرکت‌های زیرمجموعه با حضور در مرکز ارتباط مشتریان 1554 با همکاران این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی روز یکشنبه 17 اسفند ماه با حضور سرزده در مرکز ارتباط مشتریان این بانک نحوه پاسخگویی و اطلاع‌رسانی همکاران این مجموعه به مشتریان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

مدیرعامل بانک تجارت با تقدیر از حضور فعال و مستمر و تلاش کارکنان مرکز ارتباط مشتریان و شرکت چابک تجارت آسیا گفت: پشتیبانی و پاسخگویی تخصصی و بی‌وقفه به مشتریان در شرایط خاص کنونی از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری دارد و کارشناسان مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت علیرغم شرایط موجود، با اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح خود به مشتریان به‌صورت‌24*7 پاسخگوی سوالات و ابهامات احتمالی هستند و این تلاش و سرعت عمل شایسته تقدیر است.

بخشی مدیرعامل شرکت چابک تجارت آسیا نیز در این دیدار گزارشی از اقدامات مرکز ارتباط مشتریان در روزهای اخیر ارائه کرد و یادآور شد: همکاران من تمام توان خود را بکار گرفته‌اند تا در این روزها پاسخگوی هموطنان و مشتریان باشند و همانطور که شاهد هستید این مجموعه به‌صورت 24 ساعته پاسخگوی سوالات مختلف مشتریان است و به نحو مطلوب به وظایف خود عمل می‌کند.

درگاهی مدیر امور روابط عمومی مدیرعامل بانک تجارت را در این بازدید همراهی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل