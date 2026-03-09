رئیس هیات مدیره بانک تجارت میزبان سربازرس بانک مرکزی؛
ترک تبریزی: خدمات بانک تجارت با تابآوری و پایداری مطلوب به مشتریان ارائه میشود
رئیس هیات مدیره بانک تجارت در دیدار سربازرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، گزارشی کاربردی و عملیاتی از روند خدمترسانی بانک تجارت در روزهای اخیر و تداوم خدمترسانی به مشتریان در شرایط جنگی کشور ارائه کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، مرتضی ترک تبریزی در این دیدار که به میزبانی رئیس هیات مدیره بانک تجارت برگزار شد، با بیان اینکه تابآوری و ارائه سرویس پایدار و در این بانک حاصل ممارست و تلاش همکاران ما در سالهای اخیر بوده است گفت: بانک تجارت در جنگ 12 روزه نیز با حفظ کیفیت ارائه خدمت به مشتریان، سربلند بود و امروز نیز به واسطه نگرش آیندهنگر و به پشتوانه متخصصان با تجربه، همچنان سرویسی پایدار را به مشتریان ارائه میکند.
رئیس هیات مدیره بانک تجارت به تأمین مستمر نقدینگی دستگاههای خودپرداز و عملکرد منظم شعب کشیک این بانک اشاره کرد و گفت: در این روزها اطلاعرسانی مستمر شعب کشیک بانک توسط روابطعمومی و از طریق درگاههای خبری صورت گرفته و کارشناسان ما نیز در مرکز ارتباط مشتریان (1554) بهصورت 24*7 پاسخگوی مشتریان هستند.
ترک تبریزی ضمن قدردانی از حمایتهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی از شبکه بانکی کشور و بانک تجارت در شرایط کنونی کشور افزود: فعالیت شعب کشیک بانک تجارت در کنار بسته کامل خدمات غیرحضوری از طریق همراه بانک تجارت، اپلیکیشن باجت و بانکداری اینترنتی، شرایط پایداری را برای مشتریان فراهم کرده و انتظار داریم در این مقطع نیز رضایتمندی مشتریان به نحو شایسته فراهم شود.
رئیس هیات مدیره بانک تجارت گفت: طی روزهای اخیر مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و همچنین مدیران مناطق بانک تجارت بهصورت مستمر از شعب کشیک و واحدهای پشتیبان بازدید بهعمل آورده و روند خدمترسانی به مردم شریف کشورمان را مورد رصد قرار دادهاند.
نویدی سربازرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت پایداری سرویسهای بانکی در شرایط کنونی کشور از از روند خدمترسانی بانک تجارت به اقشار مختلف جامعه قدردانی به عمل آورد.