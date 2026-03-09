کارت های عابر بانک رفاه کارگران به طور خود کار تمدید شد

کارت های مشتریان بانک رفاه کارگران با تاریخ انقضای بهمن و اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ به طور خودکار تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به منظور رفاه حال مشتریان و کاهش مراجعات به شعب بانک، کارت‌های بانکی مشتریانی که تاریخ انقضای آنها بهمن و اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ است، به طور خودکار تمدید شد و نیازی به حضور مشتریان در شعب برای دریافت این خدمت نیست.

علاوه بر این، مشتریان گرامی می‌توانند با استفاده از اینترنت بانک و موبایل بانک با اطمینان خاطر از تمامی خدمات الکترونیک بانک رفاه کارگران بهره‌مند شوند.

