کارت های عابر بانک رفاه کارگران به طور خود کار تمدید شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به منظور رفاه حال مشتریان و کاهش مراجعات به شعب بانک، کارت‌های بانکی مشتریانی که تاریخ انقضای آنها بهمن و اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ است، به طور خودکار تمدید شد و نیازی به حضور مشتریان در شعب برای دریافت این خدمت نیست.