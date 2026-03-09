به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)که برای انجام تراکنش‌های بین‌بانکی و ارسال دستور پرداخت‌های مشتریان به‌کار می‌رود، از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعال است. در این بازه زمانی، مشتریان می‌توانند از طریق شعب یا سامانه‌بام، پرداخت‌های خود را در قالب ساتنا ثبت و ارسال کنند.