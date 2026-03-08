تمدید تاریخ انقضای کارت های الکترونیک بانک ملت

با توجه به شرایط ناشی از بروز جنگ تحمیلی و با هدف ایجاد سهولت در استفاده مشتریان از خدمات بانکی و عدم نیاز به مراجعه حضوری به شعب، تاریخ انقضای کارت‌های صادره بانک ملت به‌صورت غیرحضوری تمدید می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، کارت‌های الکترونیک صادره از سوی این بانک که تاریخ انقضای آنها 12 است، به‌صورت سیستمی به مدت 6 ماه تمدید 1404/12خواهد شد.

بر این اساس، ضروری است که این دسته از مشتریان برای استفاده از کارت‌ در عملیات پرداخت اینترنتی از روز 25 اسفندماه 1404، تاریخ 1405‌‌/06 را به عنوان تاریخ انقضای جدید کارت خود استفاده کنند.

