تمدید تاریخ انقضای کارت های الکترونیک بانک ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، کارت‌های الکترونیک صادره از سوی این بانک که تاریخ انقضای آنها 12 است، به‌صورت سیستمی به مدت 6 ماه تمدید 1404/12خواهد شد.

بر این اساس، ضروری است که این دسته از مشتریان برای استفاده از کارت‌ در عملیات پرداخت اینترنتی از روز 25 اسفندماه 1404، تاریخ 1405‌‌/06 را به عنوان تاریخ انقضای جدید کارت خود استفاده کنند.

انتهای پیام/