علی اکبر یارویسی در گفتگو با ایلنا:
برند هتل جهانگردی نقش مهمی در جلب اعتماد گردشگران دارد/ بهبود کیفیت خدمات در زاگرس بهرهوری را افزایش داده است
مدیر هتل جهانگردی سنندج و گروه زاگرس به بررسی وضعیت این مجموعه در سالی که گذشت پرداخت و برنامههای آتی برای جذب گردشگر در ایام نوروزی را هم مطرح کرد.
علی اکبر یارویسی، مدیر هتل جهانگردی سنندج و گروه زاگرس در گفتگو با ایلنا به بررسی شرایط این مجموعه در سالی که گذشت و همچنین تشریح برنامههای آتی پرداخت. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
در کدامیک از هتلهای زاگرس، طی دو سال گذشته عملیات بازسازی یا نوسازی انجام شده است؟
در هتلهای زیرمجموعه گروه زاگرس طی دو سال گذشته اقدامات گستردهای در حوزه بازسازی و نوسازی انجام شده است. این اقدامات شامل بهبود کیفیت اتاقها، لابی، رستورانها و محوطهها بوده و با هدف ارتقای خدمات و افزایش رضایتمندی مهمانان صورت گرفته است. همچنین برخی واحدهای پذیرایی که پیشتر تعطیل بودند، بازگشایی و به چرخه خدمات اضافه شدهاند.
آیا طی دو سال گذشته هتلهای زیرمجموعه با افزایش درآمد مواجه بودهاند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این رشد درآمدی را ناشی از چه عواملی میدانید و در کدام بخشها نمود بیشتری داشته است؟
طی دو سال گذشته، گروه هتلهای زاگرس افزایش درآمد مناسبی تجربه کردهاند. این رشد عمدتاً ناشی از ارتقای کیفیت خدمات، بهسازی و نوسازی واحدها، بهبود ضریب اشغال و همکاری با آژانسها و تورهای داخلی و خارجی بوده است. بهبود تجربه مهمانان و ارائه خدمات با استانداردهای بالاتر، نقش اصلی در افزایش درآمد و تقویت جایگاه گروه در بازار گردشگری داشته است.
عملکرد مجموعه تحت مدیریت شما در سال گذشته را بهطور کلی چگونه ارزیابی میکنید؟
عملکرد گروه زاگرس در سال گذشته مثبت و قابل قبول ارزیابی میشود. تمرکز بر مدیریت بهینه، حفظ کیفیت خدمات و ارتقای تجربه مهمانان موجب شده گروه بتواند عملکرد موفقی در بازار گردشگری ارائه دهد و جایگاه خود را در میان هتلهای مطرح کشور حفظ کند.
برند «هتل جهانگردی» چه میزان در افزایش استقبال و جذب مهمان برای مجموعه شما تأثیرگذار بوده است؟
برند ایرانگردی و جهانگردی بهعنوان یکی از شناختهشدهترین برندهای صنعت هتلداری کشور، نقش مهمی در جلب اعتماد مهمانان و انتخاب هتلهای زیرمجموعه دارد. این سابقه و گستردگی برند، یک مزیت رقابتی برای گروه زاگرس ایجاد کرده و در جذب گردشگران داخلی و خارجی مؤثر است.
ارزیابی شما از رویکرد مدیریتی، حمایتها و سیاستهای کلان مجموعه هتلهای جهانگردی چیست؟
حمایتهای ستاد مرکزی و سیاستهای کلان گروه، نقش مهمی در موفقیت هتلها داشته است. هماهنگی بین ستاد و واحدهای اجرایی، ارتقای کیفیت خدمات و توسعه نیروی انسانی باعث افزایش رضایتمندی مهمانان و بهبود عملکرد گروه شده است.
چه برنامهها و تمهیداتی برای ایام تعطیلات نوروز در نظر گرفتهاید؟
آمادهسازی کامل اتاقها، لابی و محوطه برای پیک سفر نوروزی، اجرای طرحهای ویژه نظافت و زیباسازی، تدوین منوی نوروزی و ارتقای خدمات پذیرایی، همکاری با آژانسها و تورلیدرها برای جذب گردشگران، آموزش و آمادهسازی پرسنل برای مدیریت حجم بالای مهمانان و در نهایت برگزاری برنامههای فرهنگی و متناسب با آیینهای نوروزی، هدف از این اقدامات ایجاد تجربهای خاطرهانگیز و رضایتبخش برای میهمانان نوروزی است.
چه راهکارها و برنامههایی را برای جذب بیشتر گردشگران در منطقه مدنظر دارید؟
تقویت همکاری با آژانسهای مسافرتی و دفاتر خدمات گردشگری، حضور فعال در فضای دیجیتال و سامانههای رزرو آنلاین، معرفی جاذبههای گردشگری، تاریخی و فرهنگی مناطق تحت پوشش، طراحی بستههای اقامتی و گردشگری ویژه ایام خاص و آخر هفته، تعامل با کسبوکارهای محلی برای ارائه تجربههای مشترک و تمرکز بر کیفیت خدمات برای ایجاد مزیت رقابتی نسبت به اقامتگاههای غیررسمی. اجرای این اقدامات باعث افزایش سهم گروه هتلهای زاگرس در بازار گردشگری و ارتقای تجربه میهمانان خواهد شد.