بازدید مدیرعامل بانک تجارت از واحد ارزی اسکان ، خزانه داری ارزی و شعب ولیعصر-مطهری و زرتشت ولیعصر

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌ عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت، روز شنبه 16 اسفند ماه با حضور در واحد ارزی اسکان و خزانه داری ارزی، شعب ولیعصر -مطهری و زرتشت -ولیعصر و دیدار با همکاران، چگونگی ارائه خدمات بانکی به مشتریان را مورد بررسی قرار داد.

مدیرعامل بانک تجارت در این بازدیدها با آگاهی از آخرین وضعیت حوزه ارزی بانک با توجه به شرایط موجود جنگی در تهران و سراسر کشور، از اهتمام تمامی همکاران که در سخت ترین شرایط همچنان پای کار ایستاده اند و در حال خدمت رسانی به مشتریان هستند، قدردانی کرد.

همچنین حسینی دولت آبادی عضو هیات مدیره بانک نیز در بازدید از شعب بزرگمهر و حافظ ضمن دیدار با همکاران از نزدیک در جریان چگونگی ارائه خدمات به مشتریان آگاهی پیدا کرد.

دکتر اخلاقی و اعضای هیات مدیره پیش از این نیز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه یازدهم و دوازدهم اسفندماه با حضور در معاونت‌های بین‌الملل، فناوری اطلاعات و منابع انسانی، مدیریت امور حراست و اداره امنیت اطلاعات و شرکت تاتا با مدیران و کارکنان این واحدها از نزدیک در جریان فعالیت همکاران و چگونگی خدمت رسانی به مشتریان قرار گرفتند.

شعب کشیک بانک تجارت در روز شنبه ۱۶ اسفند نیز با حضور کارکنان خدوم این بانک در خدمت عموم مشتریان هستند.