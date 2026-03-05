بیمه ایران؛ پرچمدار خدمت بینظیر
شرکت سهامی بیمه ایران با اتکا به پشتوانه ملی و شبکه گسترده خدمترسانی خود در ایام تعطیلات نیز با عزمی استوار در کنار ملت شریف ایران حضور دارد و شعب این شرکت از ساعت ۸ الی ۱۲ آماده ارائه خدمات بیمهای میباشند.
شعب خسارتی شهر تهران: شرق، غرب و بعثت
سایر شعب: مراکز استانها و شهرستانهای سراسر کشور
در این ایام، صدور انواع بیمهنامه ها شامل بدنه اتومبیل، شخص ثالث، عمر و زندگی، حوادث انفرادی و خانواده، آتشسوزی، مسئولیت حرفهای (با پوشش خطر جنگ) و سایر رشتههای بیمهای مطابق ضوابط جاری انجام میشود.
ملت شریف ایران میتوانند علاوه بر مراجعه حضوری به شبکه گسترده نمایندگان شرکت سهامی بیمه ایران در سراسر کشور، از طریق سامانه «بیمه ایران من» نیز خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.
مرکز تماس شرکت سهامی بیمه ایران نیز با شماره ۰۹۶۶۸ به صورت شبانهروزی پاسخگوی ملت شریف ایران است.