تجلی تعهد سازمانی در ایام تعطیل؛ حضور میدانی مدیرعامل بیمه ایران در مرکز تماس

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در این بازدید میدانی، دکتر علی جباری با بررسی فرآیندهای عملیاتی، نحوه مدیریت تماس‌ها، سطح آمادگی نیروهای شیفت تعطیلات و شاخص‌های کیفی پاسخگویی، بر ضرورت تداوم خدمات بدون وقفه و حفظ استانداردهای حرفه‌ای در تمامی ایام سال تأکید کرد.

وی استمرار خدمت‌رسانی در تعطیلات عمومی را بخشی از تعهد سازمانی بیمه ایران نسبت به مردم دانست و تصریح کرد: ارائه خدمات بیمه‌ای، به‌ویژه در شرایط خاص و ایام تعطیل، باید با همان دقت، سرعت و کیفیت روزهای عادی انجام شود و هیچ خللی در پاسخگویی به مطالبات بیمه‌گذاران ایجاد نگردد.

در جریان این بازدید، دکتر جباری ضمن گفت‌وگو با کارشناسان مرکز تماس، از تلاش‌های کارکنان شیفت تعطیلات قدردانی کرد و نقش آنان را در صیانت از برند، ارتقای رضایت مشتریان و تحقق راهبرد «خدمت بی‌نظیر» حائز اهمیت دانست.

گفتنی است؛ مرکز تماس بیمه ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین درگاه‌های ارتباطی شرکت با مشتریان با ارائه خدمات مشاوره، پاسخگویی به پرسش‌ها و راهنمایی بیمه‌گذاران، نقشی کلیدی در مدیریت تجربه مشتری و تقویت اعتماد عمومی ایفا می‌کند.

شایان ذکر است؛ این بازدید در چارچوب رویکرد نظارت میدانی مدیریت عالی شرکت و با هدف ارتقای کیفیت، پایداری عملیاتی و تضمین تداوم خدمت‌رسانی در تمامی شرایط صورت گرفت.

همچنین در بخشی از این حضور میدانی، دکتر علی جباری با استقرار در جایگاه کارشناسان مرکز تماس، شخصاً به تماس‌های ورودی بیمه‌گذاران پاسخ داد و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها، پرسش‌ها و مطالبات آنان قرار گرفت. این اقدام نمادین اما معنادار، در راستای تقویت فرهنگ پاسخگویی مستقیم، درک بی‌واسطه صدای مشتری و تأکید عملی بر راهبرد «مردم‌محوری» در شرکت بیمه ایران انجام شد؛ رویکردی که نشان می‌دهد مدیریت عالی شرکت نه‌تنها ناظر بر فرآیندها، بلکه همراه و همگام با خط مقدم خدمت‌رسانی است.

انتهای پیام/