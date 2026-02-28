به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی با بیان این مطلب در ضیافت افطار کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران که با حضور دکتر اله‌بداشتی رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور و اعضای هیئت مدیره و روسای کانون‌های بازنشستگی شهرستان‌های استان در محل مجتمع فرهنگی و ورزشی نگین غرب برگزار شد، افزود: با افزایش 90 همت به سرمایه بانک رفاه کارگران و افزایش آن از 62 به 152 همت، این بانک از منظر سرمایه در رتبه نخست شبکه بانکی قرار می‌گیرد و نسبت کفایت سرمایه بانک به بیش از 18 درصد می‌رسد.



وی افزود: بر این اساس به دنبال اخذ مجوز بانک جامع هستیم که فعالیت در تمامی حوزه پولی و بانکی را برای بانک امکان‌پذیر می‌کند. این درحالی است که بانک‌های اندکی شرایط و امکان اخذ این مجوز را دارند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: یکی از رسالت‌های اصلی بانک ارائه خدمات مناسب به کارگران و بازنشستگان است و باعث افتخار است که خادم شریف‌ترین اقشار کشور هستیم.

وی به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 12 همت تسهیلات غیرحضوری به این عزیزان پرداخت کرده‌ایم. این در حالی است که سهمیه جداگانه‌ای نیز به کانون‌ها اختصاص یافته و 20 هزار فقره نیز تسهیلات درمانی پرداخت شده است.

دکتر للـه‌گانی با اشاره به سامانه "بتا" بانک رفاه کارگران گفت: بازنشستگان و تمامی کسانی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند می‌توانند از طریق این سامانه نسبت به خرید اقساطی کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام کنند. در حال حاضر حدود 600 فروشگاه به این سامانه متصل شده‌اند.



وی با بیان اینکه بانک رفاه به روش‌های مختلف خرید اعتباری (حضوری و غیرحضوری) را برای کارگران و بازنشستگان امکان‌پذیر کرده است، افزود: کارت رفاهی و پلتفرم خرید و فروش اعتباری "وایب" نیز از دیگر بسترهایی است که از سوی بانک رفاه کارگران با هدف حمایت از معیشت مردم به ویژه کارگران و بازنشستگان راه‌اندازی شده است. این کارت تا سقف 500 میلیون تومان بر حسب اعتبار متقاضیان، صادر می‌شود؛ تسویه با پذیرندگان طرف قرارداد این کارت به صورت نقدی و با دارندگان کارت به صورت قسطی صورت می‌گیرد. در پلتفرم "وایب" نیز که عمده فروشگاه‌های اینترنتی کشور به آن متصل شده‌اند، این امکان جستجوی کالا و خدمات با کم‌ترین قیمت و خرید اعتباری فراهم است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران از آمادگی این بانک به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه بازنشستگان خبر داد و با بیان اینکه از سال گذشته اقدامات اجرایی در این راستا آغاز شده است تصریح کرد: پروژه‌های سودآور بسیاری در کشور وجود دارد که می‌توانیم با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد این عزیزان و تمامی افراد تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هدایت این سرمایه‌ها به سمت پروژه‌ها، آنها را اجرایی کنیم. برای این منظور ظرفیت‌های مناسبی در بانک ایجاد شده است و با فرهنگ‌سازی مناسب در بین بازنشستگان می‌توانیم گام‌های بلندی برای تحقق اهداف مربوطه برداریم.

وی افزود: هلدینگ‌ها و واحدهای تولیدی بسیاری زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند که محصولات تولیدی را خام‌فروشی می‌کنند؛ سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه‌ها ضمن حمایت از تولید ملی، سودآوری مناسبی برای خانواده بزرگ وزارتخانه به همراه دارد.



دکتر للـه‌گانی در پایان گفت: بانک رفاه کارگران از تمامی ظرفیت‌های خود به منظور پیشبرد برنامه‌های اجرایی و توسعه‌ای سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کند و همیار موثری برای این سازمان در راستای رفع چالش‌های اقتصادی است.





مهندس اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی نیز طی سخنانی در این مراسم به بازگشت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: نبود این بانک در کنار کارگران و بازنشستگان چالش‌هایی به همراه داشت که با پیگیری‌های مجدانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک خوشبختانه شاهد بازگشت آن بودیم که بدون شک منجر به افزایش سطح خدمات‌رسانی بانک به این اقشار شریف می‌شود.



مهندس بیات دبیرکل کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور و رئیس کانون استان تهران نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: بانک رفاه کارگران حامی بسیار اثربخشی برای بازنشستگان است و همواره در مسیر رفع مشکلات این عزیزان منشاء اثر بوده است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران تصریح کرد: در روزهای اخیر شاهد بازگشت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی بودیم که در روزهای پایانی سال بهترین عیدی برای کارگران و بازنشستگان محسوب می‌شود. قدردان زحمات مدیران عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و بانک در مسیر این بازگشت هستیم.



لازم به ذکر است، در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس از دکتر اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، به پاس تلاش‌های وی در ارتقای جایگاه این بانک و حمایت از جامعه بازنشستگان تقدیر به‌عمل آمد.