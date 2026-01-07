فرهنگ سیامکی، عضو هیأت‌مدیره مجموعه "دل‌آران روز"، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا؛ در خصوص فعالیت‌های این شرکت اظهار کرد: شرکت "دل‌آران روز" از اواسط دهه ۷۰ آغاز بکار کرد. در ابتدا تمرکز این شرکت بر روی تولید شوینده‌های عمومی بود؛ اما با انجام تحقیقات بازار در همان دهه، به این نتیجه رسیدیم که کشور به شدت به شوینده‌ها و مواد شیمیایی تخصصی و صنعتی نیاز دارد.

وی افزود: در اوایل دهه ۸۰ وارد حوزه تولید مواد شیمیایی تخصصی شدیم. در آن زمان، رقبای ما کاملاً خارجی بودند و عملاً تولیدکننده داخلی در این حوزه وجود نداشت. به همین دلیل، در سال‌های ابتدایی با عدم استقبال بازار مواجه شدیم و حدود چهار سال طول کشید تا بتوانیم ممیزی‌ها و استانداردهای لازم را پاس کنیم.

سیامکی ادامه داد: هم‌زمان با آغاز تحریم‌های اولیه صنایع دریایی در نهم و دهم، این فرصت فراهم شد که جایگزین شرکت‌های خارجی شویم و بتوانیم نیاز کامل صنایع دریایی کشور، به‌ویژه شناورها و کشتی‌ها را تأمین کنیم.

محصولات تخصصی برای صنایع دریایی، نفت و گاز

وی با تشریح ماهیت محصولات این شرکت توضیح داد: وقتی از پاک‌کننده صحبت می‌کنیم، ذهن عموم به شوینده‌های خانگی می‌رود،؛ اما در صنایع دریایی و نفت، با آلودگی‌های کاملاً متفاوتی مواجه هستیم؛ از آلودگی‌های نفتی و رسوبات خاص گرفته تا تجهیزات پیچیده کشتی‌ها و شناورها.

عضو هیأت مدیره "دل‌آران روز" اضافه کرد: ما صرفاً پاک‌کننده تولید نمی‌کنیم. بخشی از محصولات ما مواد شیمیایی مورد استفاده در سیستم‌های نگهداری کشتی است؛ از جمله مواد ضدخوردگی که در بویلرها، سیستم‌های کولینگ و موتورخانه کشتی‌ها به آب تزریق می‌شوند تا از خوردگی تجهیزات جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: پس از مدتی، این تجهیزات دچار رسوب می‌شوند که برای آنها کلینرها و پاک‌کننده‌های صنعتی طراحی کرده‌ایم. همچنین برای آلودگی‌های نفتی و روغنی در موتورخانه کشتی‌ها، موادی تولید می‌کنیم که ماهیت نفت و روغن را خنثی می‌کنند؛ چراکه تخلیه این آلودگی‌ها در دریا بدون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی امکان‌پذیر نیست.

مقابله با آلودگی‌های نفتی و چالش استانداردها

سیامکی با اشاره به فعالیت‌های زیست‌محیطی این مجموعه بیان کرد: آلودگی‌های نفتی یکی از معضلات جدی کشورهای نفت‌خیز دنیاست. پس از حادثه خلیج مکزیک در سال ۲۰۱۰، این دغدغه را داشتیم که چنین اتفاقی ممکن است برای کشور ما هم رخ دهد. به همین دلیل، به عنوان تولیدکننده تجهیزات مقابله با آلودگی‌های نفتی، وارد این حوزه شدیم و افتخار می‌کنیم که نخستین مجموعه داخلی در این زمینه هستیم؛ موضوعی که با گواهینامه‌های معتبر فنی موجود قابل اثبات است.

وی افزود: تاکنون در بیش از ۱۵ پروژه مقابله با آلودگی‌های نفتی، چه اعلام‌شده و چه اعلام‌نشده، نقش داشته‌ایم و در کنار محیط‌ زیست کشور ایستاده‌ایم. تمرکز اصلی بازار ما صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع دریایی است، هرچند محصولات ما طیف وسیعی از صنایع فلزی، ریلی، هوایی و حتی هتل‌ها و رستوران‌ها را نیز پوشش می‌دهد.

عضو هیأت‌مدیره "دل‌آران روز" درباره صادرات نیز متذکر شد: بزرگ‌ترین مانع ما در صادرات، نبود استانداردهای تعریف‌شده برای مواد شیمیایی تخصصی در کشور است. نه وزارت نفت و نه نهادهای متولی استاندارد و صادرات، تعاریف مشخصی برای این محصولات ندارند. با این حال، از طریق شرکت‌های تأمین‌کننده وزارت نفت، صادراتی به ونزوئلا داشته‌ایم و در حال حاضر نیز صادرات غیرمستقیم به امارات و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس انجام می‌دهیم.

وی تصریح کرد: ما بارها با وزارت نفت مکاتبه کرده‌ایم و حتی نمونه محصولات را به کشورهایی مانند امارات، عربستان، عمان و یمن ارسال کرده‌ایم که با استقبال مواجه شده است؛ اما نبود گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی و دشواری واردات مواد اولیه باکیفیت و ممیزی‌عنوان کرد: بخشی از محصولات ما کاملاً زیست‌محیطی هستند؛ از جمله پاک‌کننده‌هایی که با استفاده از پوسته سخت گردو تولید می‌شوند و مطابق با دانش روز دنیا، به‌ویژه در انگلستان، برای تمیزکاری توربین‌ها کاربرد دارند. امیدواریم با رفع موانع استاندارد و ارتباطات بین‌المللی، بتوانیم سهم بیشتری در صادرات و توسعه صنعت کشور داشته باشیم.

