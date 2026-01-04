خبرگزاری کار ایران
رشد 63 درصدی مانده تسهیلات اعطایی در 9 ماهه نخست سال؛ تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی اولویت ویژه بانک ملت

مانده تسهیلات اعطایی بانک ملت در 9 ماهه ابتدای سال جاری از 29.5 میلیون میلیارد ریال عبور کرد تا مشخص شود تامین مالی بخش تولید همچنان جزو اولویت های ویژه این بانک است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک که با نماد وبملت و سرمایه 238،000 میلیارد تومانی به عنوان بزرگ ترین بانک بورسی در بازار سرمایه کشور فعال است، مانده تسهیلات خود را با رشدی 63 درصدی از ۱۸،۱۲۲،۴۱۴ میلیارد ریال در پایان آذرماه 1403 به ۲۹،۵۰۸،۰۶۸ میلیارد ریال در پایان آذرماه سال جاری افزایش داد. 

این گزارش حاکی است، بانک ملت در سرفصل مصارف در رتبه نخست نظام بانکی کشور قرار دارد.

 

