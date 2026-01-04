رشد 63 درصدی مانده تسهیلات اعطایی در 9 ماهه نخست سال؛ تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی اولویت ویژه بانک ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک که با نماد وبملت و سرمایه 238،000 میلیارد تومانی به عنوان بزرگ ترین بانک بورسی در بازار سرمایه کشور فعال است، مانده تسهیلات خود را با رشدی 63 درصدی از ۱۸،۱۲۲،۴۱۴ میلیارد ریال در پایان آذرماه 1403 به ۲۹،۵۰۸،۰۶۸ میلیارد ریال در پایان آذرماه سال جاری افزایش داد.