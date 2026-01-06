خبرگزاری کار ایران
لزوم فعال‌سازی کد ثنا برای تسهیلات غیرحضوری

از تاریخ چهارشنبه 17 دی ماه کنترل سیستمی کد ثنا در فرایند غیر حضوری دریافت وام/ تسهیلات بانک ملی ایران اعمال خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مشتریان گرامی این بانک در نظر داشته باشند از تاریخ چهارشنبه 17 دی ماه کنترل سیستمی کد ثنا در فرایند غیر حضوری دریافت وام/ تسهیلات اعمال خواهد شد.

ضروری است متقاضیان اخد وام/ تسهیلات و ضامنین آن‌ها پیش از شروع فرایند درخواست وام/ تسهیلات، نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضائیه اقدام کنند.

