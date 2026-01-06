به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مشتریان گرامی این بانک در نظر داشته باشند از تاریخ چهارشنبه 17 دی ماه کنترل سیستمی کد ثنا در فرایند غیر حضوری دریافت وام/ تسهیلات اعمال خواهد شد.

ضروری است متقاضیان اخد وام/ تسهیلات و ضامنین آن‌ها پیش از شروع فرایند درخواست وام/ تسهیلات، نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضائیه اقدام کنند.

