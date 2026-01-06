سفته الکترونیک با حذف مشکلات سفته‌های کاغذی از جمله خط‌خوردگی، درج اطلاعات نادرست و آسیب‌های فیزیکی، و همچنین با بهره‌گیری از نظارت قانونی دقیق‌تر، ریسک سوءاستفاده‌هایی نظیر جعل، مفقودی یا سرقت را به حداقل رسانده و سطح امنیت و اطمینان کاربران را به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد.

مراحل صدور سفته شرکتی/سازمانی

کاربران برای صدور سفته شرکتی یا سازمانی، پس از ورود به اپلیکیشن بام و انتخاب گزینه «سفته الکترونیک» از بخش «خدمات چک و سفته»، با انتخاب «صدور سفته شرکتی/سازمانی» فرآیند مربوطه را آغاز می‌کنند.

ارائه این خدمت منوط به برخورداری از گواهی امضای دیجیتال معتبر و تأیید قوانین و مقررات است. در این مرحله، فهرست شرکت‌ها و سازمان‌های طرف قرارداد با بانک ملی ایران به کاربر نمایش داده می‌شود. پس از انتخاب سازمان، کاربر با ثبت، بررسی و تأیید اطلاعات سفته، کارمزد مربوطه را مشاهده کرده و با انتخاب حساب پرداخت و تأیید امضای دیجیتال، سفته الکترونیک صادر می‌شود.

مراحل صدور سفته شخصی/حقیقی

برای صدور سفته شخصی نیز کاربر با ورود به اپلیکیشن بام و انتخاب گزینه «سفته الکترونیک» از بخش «خدمات چک و سفته»، فرآیند «صدور سفته» را آغاز می‌کند. این خدمت مستلزم داشتن گواهی امضای دیجیتال فعال، فعال بودن کد ثنا و تأیید قوانین و مقررات است.