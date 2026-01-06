راهاندازی ویجت «سفته الکترونیک» در اپلیکیشن بام بانک ملی ایران
بانک ملی ایران با هدف تسهیل فرآیندهای مالی و پاسخگویی به نیازهای روزافزون مشتریان، ویجت «سفته الکترونیک» را در اپلیکیشن بام راهاندازی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این خدمت نوین با ایجاد بستری کاملاً غیرحضوری، امن و کاربرپسند، امکان صدور، دریافت و مدیریت سفته را بهصورت الکترونیکی فراهم کرده و محدودیتهای زمانی و مکانی مشتریان را برطرف میکند.
سفته الکترونیک با حذف مشکلات سفتههای کاغذی از جمله خطخوردگی، درج اطلاعات نادرست و آسیبهای فیزیکی، و همچنین با بهرهگیری از نظارت قانونی دقیقتر، ریسک سوءاستفادههایی نظیر جعل، مفقودی یا سرقت را به حداقل رسانده و سطح امنیت و اطمینان کاربران را بهطور محسوسی افزایش میدهد.
مراحل صدور سفته شرکتی/سازمانی
کاربران برای صدور سفته شرکتی یا سازمانی، پس از ورود به اپلیکیشن بام و انتخاب گزینه «سفته الکترونیک» از بخش «خدمات چک و سفته»، با انتخاب «صدور سفته شرکتی/سازمانی» فرآیند مربوطه را آغاز میکنند.
ارائه این خدمت منوط به برخورداری از گواهی امضای دیجیتال معتبر و تأیید قوانین و مقررات است. در این مرحله، فهرست شرکتها و سازمانهای طرف قرارداد با بانک ملی ایران به کاربر نمایش داده میشود. پس از انتخاب سازمان، کاربر با ثبت، بررسی و تأیید اطلاعات سفته، کارمزد مربوطه را مشاهده کرده و با انتخاب حساب پرداخت و تأیید امضای دیجیتال، سفته الکترونیک صادر میشود.
مراحل صدور سفته شخصی/حقیقی
برای صدور سفته شخصی نیز کاربر با ورود به اپلیکیشن بام و انتخاب گزینه «سفته الکترونیک» از بخش «خدمات چک و سفته»، فرآیند «صدور سفته» را آغاز میکند. این خدمت مستلزم داشتن گواهی امضای دیجیتال فعال، فعال بودن کد ثنا و تأیید قوانین و مقررات است.
در این فرآیند، پس از تکمیل و تأیید اطلاعات سفته و صادرکننده، کاربر گیرنده سفته را با وارد کردن شماره تلفن همراه معرفی میکند. پس از نمایش و تأیید اطلاعات گیرنده، کارمزد سفته اعلام شده و با انتخاب حساب پرداخت و وارد کردن شناسه پیامکی، عملیات نهایی میشود.
در صورت موفقیتآمیز بودن فرآیند، اطلاعات کامل سفته در صفحه «صدور سفته موفق» نمایش داده شده و امکان دانلود فایل سفته یا افزودن ضامن فراهم است. همچنین کاربران میتوانند از طریق بخش «سفتههای من» به تمامی سفتههای صادرشده خود دسترسی داشته و مدیریت آنها، از جمله افزودن ضامن، را پیگیری کنند.