خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راه‌اندازی ویجت «سفته الکترونیک» در اپلیکیشن بام بانک ملی ایران

راه‌اندازی ویجت «سفته الکترونیک» در اپلیکیشن بام بانک ملی ایران
کد خبر : 1738319
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ملی ایران با هدف تسهیل فرآیندهای مالی و پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون مشتریان، ویجت «سفته الکترونیک» را در اپلیکیشن بام راه‌اندازی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این خدمت نوین با ایجاد بستری کاملاً غیرحضوری، امن و کاربرپسند، امکان صدور، دریافت و مدیریت سفته را به‌صورت الکترونیکی فراهم کرده و محدودیت‌های زمانی و مکانی مشتریان را برطرف می‌کند.

سفته الکترونیک با حذف مشکلات سفته‌های کاغذی از جمله خط‌خوردگی، درج اطلاعات نادرست و آسیب‌های فیزیکی، و همچنین با بهره‌گیری از نظارت قانونی دقیق‌تر، ریسک سوءاستفاده‌هایی نظیر جعل، مفقودی یا سرقت را به حداقل رسانده و سطح امنیت و اطمینان کاربران را به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد.

مراحل صدور سفته شرکتی/سازمانی

کاربران برای صدور سفته شرکتی یا سازمانی، پس از ورود به اپلیکیشن بام و انتخاب گزینه «سفته الکترونیک» از بخش «خدمات چک و سفته»، با انتخاب «صدور سفته شرکتی/سازمانی» فرآیند مربوطه را آغاز می‌کنند.

ارائه این خدمت منوط به برخورداری از گواهی امضای دیجیتال معتبر و تأیید قوانین و مقررات است. در این مرحله، فهرست شرکت‌ها و سازمان‌های طرف قرارداد با بانک ملی ایران به کاربر نمایش داده می‌شود. پس از انتخاب سازمان، کاربر با ثبت، بررسی و تأیید اطلاعات سفته، کارمزد مربوطه را مشاهده کرده و با انتخاب حساب پرداخت و تأیید امضای دیجیتال، سفته الکترونیک صادر می‌شود.

مراحل صدور سفته شخصی/حقیقی

برای صدور سفته شخصی نیز کاربر با ورود به اپلیکیشن بام و انتخاب گزینه «سفته الکترونیک» از بخش «خدمات چک و سفته»، فرآیند «صدور سفته» را آغاز می‌کند. این خدمت مستلزم داشتن گواهی امضای دیجیتال فعال، فعال بودن کد ثنا و تأیید قوانین و مقررات است.

در این فرآیند، پس از تکمیل و تأیید اطلاعات سفته و صادرکننده، کاربر گیرنده سفته را با وارد کردن شماره تلفن همراه معرفی می‌کند. پس از نمایش و تأیید اطلاعات گیرنده، کارمزد سفته اعلام شده و با انتخاب حساب پرداخت و وارد کردن شناسه پیامکی، عملیات نهایی می‌شود.

در صورت موفقیت‌آمیز بودن فرآیند، اطلاعات کامل سفته در صفحه «صدور سفته موفق» نمایش داده شده و امکان دانلود فایل سفته یا افزودن ضامن فراهم است. همچنین کاربران می‌توانند از طریق بخش «سفته‌های من» به تمامی سفته‌های صادرشده خود دسترسی داشته و مدیریت آن‌ها، از جمله افزودن ضامن، را پیگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی