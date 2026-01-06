خبرگزاری کار ایران
قول وزیر اقتصاد برای اصلاح سامانه‌های اخلال‌گر کسب‌وکار

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از انجمن لوازم خانگی ایران، محور اصلی این نشست بررسی وضعیت سامانه‌های فعال در محیط کسب‌وکار بود، موضوعی که به درخواست انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در دستور کار شورا قرار گرفت و گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره عملکرد سامانه‌های کسب‌وکار ارائه شد.

علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با اشاره به مشکلات گسترده سامانه‌ها، خواستار اصلاح فوری، رفع ناهماهنگی‌ها و کاهش اختلالاتی شد که فعالان اقتصادی روزانه با آن مواجه هستند.

در پایان این بخش، وزیر اقتصاد با پذیرش دغدغه‌های مطرح‌شده، قول داد موضوع اصلاح سامانه‌ها را به‌طور جدی در دستور کار وزارتخانه قرار دهد.

انتهای پیام/
